Парламентские выборы в Португалии проходят с двумя фаворитами

На фоне особенно сильной волны коронавируса в Португалии началось голосование на досрочных парламентских выборах. Почти 11 млн избирателей страны в воскресенье, 30 января, должны избрать 230 депутатов Собрания республики.
Граждане, находящиеся на карантине, могут в порядке исключения покинуть дом и прийти на избирательные участки в последний час работы - с 18.00 до 19.00 по местному времени (с 21.00 до 22.00 мск).
Почти все опросы предрекают победу социалистов
Почти все предвыборные опросы предрекают победу правящей Социалистической партии (PS) во главе с 60-летним премьер-министром страны Антониу Коштой. Вместе с тем социалисты, по всей видимости, не смогут набрать абсолютное большинство голосов в однопалатном парламенте, в этом случае Коште, который правит с конца 2015 года, придется искать поддержку у малых левых партий.
Однако наблюдатели не исключают и победу Социал-демократической партии (PSD) и ее лидера, бывшего мэра Порту Руя Риу. В ходе последних опросов партия Кошты набирала 35-36 процентов, ее ближайший соперник - 33 процента. Предварительные итоги голосования станут известны предположительно в ночь на 31 января.
На прошлых парламентских выборах в Португалии партия Кошты получила 36,3 процента голосов и 108 из 230 мандатов в Собрании республики. В начале ноября 2021 года президент Марселу Ребелу ди Соуза объявил о проведении досрочных выборов после того как парламент отклонил проект бюджета правительства меньшинства.
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Автор: Наталья Позднякова