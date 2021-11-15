В Польше обвинили двух россиян в организации нелегальной миграции

Прокуратура Польши предъявила двум гражданам России и одному гражданину Украины обвинения в организации нелегальной миграции. Как говорится в сообщении прокуратуры, размещенном на ее сайте в понедельник, 15 ноября, все трое участвовали в составе организованной преступной группы, члены которой за плату перевозили мигрантов из стран Ближнего Востока в Германию, в том числе через территорию Польши. Обвиняемым грозит до восьми лет лишения свободы.

Полиция задержала "несколько десятков нелегальных мигрантов" из Ближнего Востока, в основном мужчин 20-40 лет, во время их перевозки через Польшу, сообщили также в прокуратуре. Тогда же удалось задержать двух организаторов "чеченской национальности, незаконно проживающих в Польше". "Третий сообщник, который является организатором процедуры, все еще находится в розыске с европейским ордером на арест", - говорится в документе.

Следствие по этому делу ведется с августа 2020 года. По данным обвинения, члены группы работали во многих странах, включая Грецию, Словакию, Венгрию, Австрию, Германию а также государства Ближнего Востока.

Обострение ситуации на белорусско-польской границе

Ситуация на границе Польши и Беларуси осложнилась 8 ноября, когда к польской границе подошли несколько тысяч мигрантов из Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. В последние дни группы мигрантов многократно пытались прорваться через ограждения и пересечь границу. Так, 14 ноября польская погранслужба сообщила о 223 таких попытках только за минувшие сутки. В сообщении отмечается, что в Дубичи-Церкевне и Колонии-Клюковичи предприняты две попытки силового пересечения границы.

На прошлой неделе погранслужба Польши задержала гражданина России за пособничество нелегальной миграции из Беларуси. Помимо россиянина, были задержаны граждане Швеции и Литвы.

В мае белорусский правитель Александр Лукашенко заявил, что власти больше не будут задерживать нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС. В начале осени существенно увеличилось число авиарейсов из стран Ближнего Востока в Минск. После этого резко усилился поток мигрантов, стремящихся в ЕС из Беларуси. Европейский Союз обвиняет режим Лукашенко в намеренном провоцировании напряженной ситуации и организации переправки тысяч мигрантов к границам Евросоюза в ответ на европейские санкции. В ответ на "гибридную атаку" Минска ЕС планирует ввести пятый пакет санкций.

Смотрите также:

Германия - "земля обетованная" для беженцев? ФРГ - "земля обетованная" для беженцев? В 2015 году в Германию прибыло рекордное число мигрантов. Официально было зарегистрировано около 1,2 млн соискателей убежища в ФРГ. DW отвечает на основыне вопросы по теме беженцев: кто эти люди, откуда они приехали, где размещены и с чем сталкиваются на немецкой земле.

Германия - "земля обетованная" для беженцев? Бюрократические сложности Как известно, в 2015 году в Германии было зарегистрировано порядка 1,2 млн человек, прибывших в страну в поисках убежища. Однако, по состоянию на конец года, заявления на получение статуса беженца успели подать лишь порядка 442 тысяч человек. Из-за большого наплыва желающих и нехватки персонала между первичной регистрацией и подачей заявления могут проходить недели или даже месяцы.

Германия - "земля обетованная" для беженцев? Возраст, пол По официальным данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF), из тех, кто успел подать заявление на получение статуса беженца, более двух третей - мужчины. Кроме того, более 70 процентов соискателей моложе 30 лет.

Германия - "земля обетованная" для беженцев? Не только сирийцы Среди лиц, подавших в 2015 году заявление на получение статуса беженца в Германии, около 36% (почти 159 тысяч человек) являются обладателями сирийского паспорта. 12,2% соискателей - албанцы, 7,6% - косовары. Правда, если заявления сирийцев были одобрены в 96% случаев, то лишь 0,2% албанцев и 0,4% выходцев из Косово сумели получить убежище в ФРГ.

Германия - "земля обетованная" для беженцев? Всем федеральным землям - по беженцу В ФРГ действует система распределения соискателей статуса беженца по 16 федеральным землям, основанная на численности населения и доходах от налогов. Больше всего беженцев в 2015 году разместили в Северном Рейне-Вестфалии (Кельн находится именно здесь) - 21,2%. Следом идет Бавария с показателем 15,3%. Каждый 20-й потенциальный беженец попадает в Берлин. А самая маленькая квота у Бремена - 0,9%.

Германия - "земля обетованная" для беженцев? "Зарплата" беженца Немецкое государство выделяет на содержание одного беженца 359 евро в месяц. Из них 143 евро выдаются на руки, а оставшиеся средства соискатели убежища в ФРГ получают в форме пищи, одежды, медобслуживания и т.п. Кроме того, на каждого беженца выделяется 6 квадратных метров жилья.

Германия - "земля обетованная" для беженцев? Новые законы Наплыв беженцев в 2015 году обнажил несовершенство законодательства ФРГ в этой сфере. В BAMF занимаются ускорением процедуры рассмотрения заявлений от беженцев из сравнительно безопасных регионов, в бундестаге обсуждают ужесточение закона о высылке тех, кому отказано в убежище. А в январе была одобрена система удостоверений, которая должна упорядочить пребывание беженцев на территории ФРГ.

Германия - "земля обетованная" для беженцев? Нападения на приюты для беженцев В 2015 году число правонарушений, связанных с приютами для беженцев, выросло почти в 5 раз по сравнению с предыдущим годом. Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) насчитало 924 атаки на приюты, 825 из них на счету праворадикалов. В 163 случаях сообщается о применении насилия. Кроме того, немецкие правоохранительные органы насчитали 76 поджогов и 11 попыток поджога.

Германия - "земля обетованная" для беженцев? В самих приютах тоже небезопасно Отмечают в BKA также рост преступности в общежитиях для беженцев. Половина совершаемых там преступлений носят насильственный характер. Увеличению числа правонарушений способствует тот факт, что большое количество молодых мигрантов на протяжении многих недель и даже месяцев вынуждено жить в большой тесноте, при этом между беженцами из разных стран - огромные различия, объяснил глава BKA.

Германия - "земля обетованная" для беженцев? Права женщин и посещение бассейна В городе Борнхайм вблизи Кельна в середине января запретили мужчинам-беженцам посещать городской бассейн из-за жалоб на сексуальные домогательства с их стороны от посетительниц и сотрудниц. Правда, через несколько дней запрет сняли, проведя "конструктивные беседы о правах женщин". Иные представления о женщинах, похоже, становятся одной из главных проблем интеграции беженцев в немецкое общество. Автор: Илья Коваль

