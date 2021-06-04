В Санкт-Петербурге прекратили дело о граффити с Навальным

Уголовное дело, заведенное после появления в Петербурге граффити с изображением Навального, прекращено дознавателем, сообщает в пятницу, 4 июня, правозащитный портал "ОВД-Инфо" со ссылкой на адвоката. Как уточняется в сообщении, дознаватель нашел незаконным и необоснованным решение о возбуждении дела по части 2 статьи 214 УК РФ о вандализме по мотивам политической вражды.

По словам адвоката Марии Беляевой, представляющей интересы одного из авторов граффити, имя которого не называется, он еще во время допроса подчеркивал, что граффити не связано с разжиганием политической или идеологической ненависти. "В первую очередь, это был акт выражения милосердия и сострадания человеку, который вернулся в свою страну, зная, что будет отправлен в тюрьму", - сказала Беляева.

Граффити с Алексеем Навальным

Большой рисунок - портрет улыбающегося Алексея Навального, складывающего ладони "сердечком", - появился на трансформаторной будке в Санкт-Петербурге 28 апреля. На стене также была надпись: "Герой нашего времени". Рисунок был сделан по мотивам видеохроники из зала суда, когда оппозиционер показал "сердечко" своей жене Юлии.

Днем позже полиция возбудила уголовное дело о вандализме по мотивам политической вражды, в связи с чем были допрошены четверо подозреваемых. "Отмена постановления о возбуждении уголовного дела - это еще лучше, как будто уголовного дела нет, не было и не будет", - приводит "ОВД-Инфо" слова адвоката Беляевой.

Возвращение Навального в Россию

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии после лечения и реабилитации от последствий отравления боевым веществом семейства "Новичок" 17 января. При прохождении паспортного контроля Навальный был задержан. 2 февраля суд в Москве удовлетворил обращение ФСИН о замене Навальному условного срока по делу "Ив Роше" на реальный.

После ареста Навального в десятках городов России и мира 23 и 31 января прошли акции в его поддержку.На этих протестах были задержаны около 10 тысяч человек. Страны Запада осудили приговор Навальному и жесткое подавление мирных акций протеста.

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