 В Санкт-Петербурге прекратили дело о граффити с Навальным | Новости из Германии о России | DW | 04.06.2021

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Россия

В Санкт-Петербурге прекратили дело о граффити с Навальным

Дознаватель счел незаконным решение о возбуждении уголовного дела о вандализме по мотивам политической вражды. Об этом сообщила сторона защиты.

Сотрудники коммунальных служб Санкт-Петербурга закрашивают граффити с Навальным

Сотрудники коммунальных служб Санкт-Петербурга закрашивают граффити с Навальным

Уголовное дело, заведенное после появления в Петербурге граффити с изображением Навального, прекращено дознавателем, сообщает в пятницу, 4 июня, правозащитный портал "ОВД-Инфо" со ссылкой на адвоката. Как уточняется в сообщении, дознаватель нашел незаконным и необоснованным решение о возбуждении дела по части 2 статьи 214 УК РФ о вандализме по мотивам политической вражды.

По словам адвоката Марии Беляевой, представляющей интересы одного из авторов граффити, имя которого не называется, он еще во время допроса подчеркивал, что граффити не связано с разжиганием политической или идеологической ненависти. "В первую очередь, это был акт выражения милосердия и сострадания человеку, который вернулся в свою страну, зная, что будет отправлен в тюрьму", - сказала Беляева.

Граффити с Алексеем Навальным

Большой рисунок - портрет улыбающегося Алексея Навального, складывающего ладони "сердечком", - появился на трансформаторной будке в Санкт-Петербурге 28 апреля. На стене также была надпись: "Герой нашего времени". Рисунок был сделан по мотивам видеохроники из зала суда, когда оппозиционер показал "сердечко" своей жене Юлии.

Днем позже полиция возбудила уголовное дело о вандализме по мотивам политической вражды, в связи с чем были допрошены четверо подозреваемых.  "Отмена постановления о возбуждении уголовного дела - это еще лучше, как будто уголовного дела нет, не было и не будет", - приводит "ОВД-Инфо" слова адвоката Беляевой.

Возвращение Навального в Россию

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии после лечения и реабилитации от последствий отравления боевым веществом семейства "Новичок" 17 января. При прохождении паспортного контроля Навальный был задержан. 2 февраля суд в Москве удовлетворил обращение ФСИН о замене Навальному условного срока по делу "Ив Роше" на реальный.

После ареста Навального в десятках городов России и мира 23 и 31 января прошли акции в его поддержку.На этих протестах были задержаны около 10 тысяч человек. Страны Запада осудили приговор Навальному и жесткое подавление мирных акций протеста.

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  • Несмотря на то, что силовики активно препятствовали проведению неразрешенной властями акции солидарности, масштабных задержаний в Москве не было. По последним данным, в российской столице было задержано 20 протестующих.
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  • Акции в поддержку Алексея Навального прошли в ряде городов Германии, в частности, в Берлине и Дюссельдорфе. Их участниками стал,и в основном, русскоязычные жители страны. Активисты требовали допустить к оппозиционеру врача и отпустить на свободу всех политзаключенных в России. Выступивший на митинге в Берлине генеральный директор немецкого филиала правозащитной организации Amnesty International Маркус Беко (Markus Beeko) потребовал освободить оппозиционного политика.

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  • В Санкт-Петербурге вход на Дворцовую площадь со стороны Адмиралтейства перекрыли самосвалами Спецтранса. На вопрос корреспондента DW, почему закрыт проход на площадь, старший лейтенант полиции лишь развел руками: Так ведь 21-е число. И что? Я знаю, что главным событием дня было послание Путина, - продолжал допытываться корреспондент. А теперь ждем послание Навального, - усмехнулся полицейский.

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  • Во Владивостоке акция солидарности началась ровно в полдень по Москве, то есть совпала по времени с началом оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В пиковый момент число участников акции протеста составило 400–500 человек. В ходе шествия полицейские через громкоговорители предупреждали оппозиционеров о незаконности их действий, но никого задерживать не стали.

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  • В Хабаровске центр города был заполнены грузовиками с ОМОНом. Даже обычные полицейские вышли в шлемах и бронежилетах. Основным местом митинга стала площадь Ленина. В назначенное время люди рассредоточились по площади и гуляли небольшими группами. Люди скандировали Врача к Навальному!, Свободу Фургалу!. Полиция задержала трех митингующих.

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  • В новозеландском Окленде на акцию солидарности вышло небывалое количество русскоговорящих людей по меркам этой страны - около 35 человек. В субботу в стране планируются новые митинги в поддержку Навального.

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    Автор: Вадим Шаталин


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