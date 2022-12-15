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Протесты в ПеруФото: ALESSANDRO CINQUE/REUTERS
ПолитикаПеру

В Перу объявили чрезвычайное положение из-за протестов

Ольга Лебедева
54 мин. назад

Во всем Перу на 30 дней приостановили действие свободы собраний и предоставили дополнительные полномочия военным. Уже неделю в стране проходят массовые акции в поддержку смещенного президента Кастильо.

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На фоне продолжающихся массовых протестов в Перу власти этой страны ввели чрезвычайное положение на всей территории страны. Этот режим будет действовать в течение 30 дней и объявлен в связи в актами насилия в ходе протестных акций, заявил в среду, 14 декабря, министр обороны Луис Отарола.

Тем самым в Перу приостановлено право на собрания, а военные получат дополнительные полномочия и теперь патрулируют города. Комендантский час пока было решено не вводить, сообщается далее. Новый президент страны Дина Болуарте призвала граждан к спокойствию. "Перу не должно быть залито кровью", - заявила она.

Тем временем на юге страны на улицы вновь вышли тысячи сторонников смещенного президента Педро Кастильо, требуя его освобождения и немедленного проведения новых выборов. Несколько профсоюзов объявили общенациональную забастовку.

Протесты в Перу

Протесты в Перу начались после смещения с поста президента Педро Кастильо. 7 декабря парламент объявил ему импичмент за "моральную несостоятельность". Спустя несколько часов после этого Кастильо задержала полиция, по решению суда его поместили в следственный изолятор на семь дней. Кастильо обвиняется в покушении на конституционный порядок и попытке путча. После задержания он попросил политическое убежище в Мексике. На данный момент он по-прежнему находится в предварительном заключении.

После отстранения от власти Педро Кастильо обязанности президента стала исполнять его заместитель Дина Болуарте. Демонстранты требуют ее отставки, освобождения Кастильо и проведения досрочных выборов. Они также призвали к общенациональной забастовке. К настоящему времени в ходе массовых выступлений и стычек с полицией погибли семь человек, более 100 получили ранения.

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