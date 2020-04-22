You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти к содержанию
Перейти к главному меню
К другим проектам DW
Последние видео
Последние аудио
Регионы
Россия
Украина
Беларусь
Германия
Европа
Темы
Права человека
Геополитика
Экология
Рубрики
Политика и экономика
Культура и стиль жизни
По Германии
Последние аудио
Последние видео
В фокусе
Война в Украине
Теракт в "Крокус Сити Холле"
Ситуация в Беларуси
Реклама
Фото: Artur Widak/NurPhoto/picture alliance
Перу
Государство в Южной Америке. Столица - Лима. Численность населения - около 34 млн человек.
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Почему в музее чистят картофель и валяются в перьях голыми
Почему в музее чистят картофель и валяются в перьях голыми
Мастер шокирующих перформансов Марина Абрамович весь год готовила со своими студентами новый проект. Он длится 54 часа!
Культура
01.07.2023
1 июля 2023 г.
Бывший сельский учитель объявлен президентом Перу
Бывший сельский учитель объявлен президентом Перу
Педро Кастильо обещаниями социальных реформ завоевал поддержку беднейших слоев населения.
Политика
20.07.2021
20 июля 2021 г.
Немецкие зайцы взялись за перо
Немецкие зайцы взялись за перо
До Пасхи в Германии осталось меньше месяца. В пасхальных почтамтах уже вовсю кипит работа.
Религия
09.03.2021
9 марта 2021 г.
В Перу и. о. президента уходит в отставку на фоне протестов
В Перу и. о. президента уходит в отставку на фоне протестов
В Перу продолжаются протесты в связи с отстранением от власти экс-президента страны Мартина Вискарры.
Политика
15.11.2020
15 ноября 2020 г.
Лидера оппозиции Перу Кейко Фухимори вновь выпустили из СИЗО
Лидера оппозиции Перу Кейко Фухимори вновь выпустили из СИЗО
Дочь экс-президента Перу Фухимори освобождена из СИЗО под залог. Ее арестовали в рамках антикоррупционного дела.
Политика
05.05.2020
5 мая 2020 г.
Выпускные экзамены во время короны
Выпускные экзамены во время короны
Аттестаты о среднем образовании в Германии должны получить 1,9 миллиона выпускниц и выпускников.
Образование
22.04.2020
22 апреля 2020 г.
Показать больше
Реклама