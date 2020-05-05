 Бывший сельский учитель объявлен президентом Перу | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.07.2021

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Мир

Бывший сельский учитель объявлен президентом Перу

Педро Кастильо обещаниями социальных реформ и справедливого распределения богатств Перу завоевал поддержку беднейших слоев населения.

Избирком объявил Педро Кастильо победителем на выборах

Избирком объявил Педро Кастильо победителем на выборах

Перуанский избирком официально провозгласил представителя леворадикальной партии "Свободное Перу" Педро Кастильо победителем президентских выборов, прошедших 6 июня. Комиссия утвердила результат, согласно которому Кастильо поддержали 50,12% избирателей. Бывший сельский учитель своими популистскими обещаниями социальных реформ и справедливого распределения богатств страны завоевал поддержку беднейших слоев населения.

За него проголосовали 8,8 млн человек. Представительница правопопулистской партии "Народная сила", дочь экс-президента Альберто Фухимори, осужденного на 25 лет за организацию "эскадронов смерти" и коррупцию, - продолжательница его политики Кейко Фухимори - отстала от лидера примерно на 44 тыс. голосов, набрав около 49,9%. Ее попытки обжаловать результаты выборов успеха не принесли.

В ноябре 2020 года Конгресс Перу за взяточничество объявил импичмент президенту Мартину Вискарру. Государство возглавил Мануэль Мерино, однако через несколько дней после прихода к власти он подал в отставку из-за гибели двух человек во время разгона протестов против правительства.

Консервативный политик с имиджем ультралевого

В своей предвыборной программе сначала он обещал "смешанную экономику", национализацию и борьбу с монополиями, однако затем от национализации отказался. Новый президент обещает увеличить ассигнования на здравоохранение и образование, налоги на сверхприбыль, обеспечить всеобщий доступ в интернет, возвратить смертную казнь, упразднить конституционный суд и установить контроль над СМИ. Аналитики отмечают его политическую неопытность на фоне того, что новому президенту придется столкнуться с целым спектром серьезнейших проблем, среди которых усиление политической поляризации, тяжелейший экономический кризис (усугубленный частой сменой президентов и пандемией COVID-19) и небывалый рост коррупции.

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    Автор: Дмитрий Вачедин


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