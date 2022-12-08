Президента Перу задержали после импичмента

Вице-президент Перу Дина Болуарте принесла присягу в качестве нового президента, став таким образом первой женщиной на этом посту в истории страны. Ранее глава государства Педро Кастильо был отстранен от власти.

Полиция Перу задержала президента Педро Кастильо, которому за несколько часов до этого парламент страны объявил импичмент, сообщают местные информагентства в среду, 7 декабря.

Конгресс Перу намеревался предпринять уже третью попытку объявить президенту импичмент. Поводом, как передает агентство AFP, стала "моральная неспособность" Кастильо осуществлять власть после череды кризисов, включая шесть расследований против него, пять перестановок в кабинете министров и массовые протесты.

В Перу расследуются обвинения в адрес Кастильо во взяточничестве, воспрепятствованию правосудию, руководстве преступной организацией и плагиате при написании университетской диссертации.

Депутаты Конгресса Перу после отстранения президента Кастильо от власти Фото: Guadalupe Pardo/AP/picture alliance

Конституция страны позволяет запускать процедуру импичмента на основании предполагаемых политических, а не юридических правонарушений, что делает импичмент обычным явлением в Перу, отмечает AFP. Кастильо стал третьим президентом с 2018 года, отправленным в отставку в соответствии с положением конституции о "моральной недееспособности".

Кастильо до заседания парламента заявил о его роспуске

Не дожидаясь заседания парламента, Кастильо выступил с обращением к нации, в котором объявил, что распускает Конгресс, устанавливает комендантский час и будет править своим указом. В ответ парламентарии демонстративно собрались раньше, чем планировалось, чтобы обсудить предложение об импичменте. В результате за решение проголосовал 101 депутат из 130.

Вечером того же дня Кастильо был арестован, сообщила прокуратура страны. Согласно сообщению Генпрокуратуры, он обвиняется в покушении на конституционный порядок и попытке путча. Источники местной радиостанции RPP сообщили, что полиция и военные выступили на стороне Конгресса.

На специальном заседании парламента вице-президент Перу Дина Болуарте принесла присягу в качестве нового президента Перу, став таким образом первой женщиной на этом посту в истории страны.

Вице-президент Перу Дина Болуарте принимает присягу Фото: Sebastian Castaneda/REUTERS

Госдеп США поддержал решение Конгресса Перу

Еще до объявления импичмента Государственный департамент США призвал Кастильо "отменить свое решение". "Насколько я понимаю, с учетом действий Конгресса он теперь является бывшим президентом Кастильо", - заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс после решения парламента, заявив, что законодатели предприняли "корректирующие действия" в соответствии с демократическими правилами.

Правительства латиноамериканских стран выразили глубокую озабоченность и призвали к уважению к демократии. В поддержку Костильо выступил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, которого агентство AFP называет его одним из самых верных союзников. Он обвинил "экономическую и политическую элиту" Перу во враждебном отношении с самого начала "законного президентства" Кастильо. Правительство президента Колумбии Густаво Петро призвало к диалогу с участием "всех политических деятелей".

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