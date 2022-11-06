В Перу тысячи демонстрантов призвали к отставке президента

Протесты против президента Перу Педро Кастильо и его правительства прошли по всей стране. Полиция разгоняла демонстрации слезоточивым газом.

В Перу прошли массовые антиправительственные демонстрации. Тысячи человек в субботу, 5 ноября, вышли на улицы по всей стране, чтобы призвать к отставке президента Педро Кастильо и его кабинета, против членов которого ведется расследование в связи с подозрением в коррупции.

Люди размахивали национальными флагами и несли в руках плакаты с антикоррупционными лозунгами. В столице страны Лиме целью шествия, проходившего под девизом "Перу реагирует", стал Конгресс, в котором имеют большинство представители правой оппозиции.

Демонстрантов в Перу разгоняли слезоточивым газом

Кастильо назвал участников антиправительственной демонстрации "реакционерами" и "врагами народа". Сообщается, что полицейские, вооруженные шлемами и пластиковыми щитами, разгоняли демонстрантов слезоточивым газом. Однако информации о пострадавших пока нет.

Педро Кастильо был избран президентом Перу в июле 2021 года. К сегодняшнему дню он сумел остаться в должности, несмотря на две попытки объявить ему импичмент. В октябре генпрокурор Перу подал против политика конституционный иск, который может привести к его отставке.

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