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КоррупцияБразилия

Экс-президент Бразилии приговорен к тюрьме за коррупцию

Ольга Лебедева
1 ч. назад

Верховный суд Бразилии приговорил к 8 годам и 10 месяцам тюрьмы Фернанду Колора ди Мелу, являвшегося президентом страны в 1990-1992 годах, за взяточничество и отмывание денег.

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Экс-президент Бразилии Фернанду Колор ди Мелу
Экс-президент Бразилии Фернанду Колор ди МелуФото: ANDRESSA ANHOLETE/AFP

Бывший президент Бразилии Фернанду Колор ди Мелу приговорен к 8 годам 10 месяцам тюрьмы по делу о коррупции. В среду, 31 мая, Верховный суд Бразилии признал 73-летнего экс-главу государства виновным во взяточничестве и отмывании денег.

Суд счел доказанным, что после своего ухода с президентского поста в 2010-2014 годах Колор ди Мелу, являвшийся членом Сената, брал крупные взятки от энергетической компании BR Distribuidora - дочерней фирмы полугосударственной нефтяной компании Petrobras - в обмен на заключение контрактов. Колор ди Мелу еще может обжаловать приговор после его полного оглашения. Процесс связан с разразившимся в 2014 году коррупционным скандалом "Lava Jato", в котором оказались замешаны сотни политиков, госслужащих и бизнесменов.

Президент Бразилии в 1990-1992 годах

Фернанду Колор ди Мелу в 1989 году стал первым напрямую избранным президентом Бразилии после падения военной диктатуры и вступил в должность в 1990 году. В декабре 1992 года на фоне скандала вокруг вымогательства денег на предвыборную кампанию и коррупции он ушел в отставку. В 1994 году суд его оправдал за отсутствием доказательств. Позже Колор ди Мелу вернулся в политику и до февраля 2023 года был сенатором от штата Алагоас. В 2015 году суд начал новое расследование в отношении экс-президента.

Нынешний президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отбывал тюремное заключение по обвинению в коррупции и отмывании денег. После 580 дней заключения Верховный суд отменил приговор в отношении Лулы да Силвы по формальным основаниям.

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