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Протесты в Перу, 11 декабря 2022 годаФото: Alessandro Cinque/REUTERS
ПолитикаПеру

Президент Перу предложила досрочные выборы на фоне протестов

Анна Неверова
39 мин. назад

Демонстранты требуют отставки Дины Болуарте, проведения новых выборов и освобождения задержанного экс-президента Перу Педро Кастильо. Болуарте предложила провести досрочные выборы в 2024 году.

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В Перу второй день проходят протесты против нового президента Дины Болуарте. В воскресенье, 11 декабря, демонстранты парализовали работу аэропорта Андауайлас в южной части страны и подожгли хранилище топлива. По последним официальным данным, в результате погиб несовершеннолетний участник протестов, еще пять человек пострадали.

Как сообщила компания Corpac, управляющая аэропортами в нескольких департаментах Перу, 50 человек, среди которых - сотрудники организации и полицейские, были взяты в заложники. В полиции проинформировали, что на место направили элитное подразделение.

Как сообщает агентство dpa, протестующие также заблокировали магистральные дороги в других частях страны. Между демонстрантами и полицией произошли стычки. Днем ранее в ходе беспорядков в городе Андауайлас были ранены 16 гражданских лиц и четверо полицейских.

В ответ на протесты Дина Болуарте предложила провести в стране досрочные президентские выборы в апреле 2024 года вместо 2026-го. Соответствующий законопроект она представит на рассмотрение парламента, пообещала новый президент в телеобращении в воскресенье, 11 декабря.

Экс-президент Перу попросил убежище в Мексике

Протесты в Перу начались после смещения с поста президента Педро Кастильо. Парламент 7 декабря объявил ему импичмент за "моральную несостоятельность". Спустя несколько часов после этого Кастильо задержала полиция, по решению суда его поместили в следственный изолятор на семь дней. Кастильо обвиняется в покушении на конституционный порядок и попытке путча. После задержания он попросил политическое убежище в Мексике.

После отстранения от власти Педро Кастильо обязанности президента стала исполнять его заместитель Дина Болуарте. Демонстранты требуют ее отставки, освобождения Кастильо и проведения досрочных выборов. Они также призвали к общенациональной забастовке.

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