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Педро Кастильо под экспортом полиции
Педро Кастильо под экспортом полицииФото: Renato Pajuelo/AP/picture alliance
ПолитикаПеру

Арестованный президент Перу попросил убежище в Мексике

Сергей Ромашенко
47 мин. назад

Министерство иностранных дел в Мехико ведет переговоры с правительством Перу о судьбе Педро Кастильо. Он был отстранен от власти парламентом за "моральную несостоятельность" и позднее арестован.

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Отстраненный от власти в Перу президент страны Педро Кастильо попросил политическое убежище в Мексике, сообщило министерство иностранных дел в Мехико в пятницу, 9 декабря. В мексиканском МИДе отметили, что ведомство вступило в контакт с властями Перу. В Мехико выразили мнение, что Кастильо, очевидно, стал жертвой "необоснованного преследования органов юстиции, которое носит политический характер".

Педро Кастильо был смещен с поста президента парламентом Перу за "моральную несостоятельность" 7 декабря и позднее арестован. Накануне Верховный суд Перу объявил, что Кастильо помещен в следственный изолятор на семь дней.

Арест Педро Кастильо

Посол Мексики в Лиме сообщил, что ему удалось вступить в контакт с Педро Кастильо в одном из полицейских участков. По словам мексиканского дипломата, Кастильо чувствует себя хорошо. Ранее президент Мексики Мануэль Лопес Обрадор заявил, что Педро Кастильо стал "жертвой экономической и политической элиты" Перу. И Обрадор, и Кастильо являются представителями левых политических сил.

После смещения Кастильо с должности президента исполняющим обязанности главы государства стала его заместитель Дина Болуарте.

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