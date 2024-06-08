В Париже за граффити с гробами задержали троих молдован

Ответственность за акцию взяла на себя украинская группа художников "Мрия", назвав ее ответом "на неадекватные действия французских властей" в связи с установкой фальшивых гробов у Эйфелевой башни.

Во Франции задержаны трое граждан Молдовы, которых подозревают в нанесении граффити с гробами "французских солдат в Украине" на улицах 7-го округа Парижа. Об этом в субботу, 8 июня, сообщает телеканал BFMTV. Помимо изображений гробов на стенах домов были также обнаружены надписи на кириллице.

Источник BFMTV в правоохранительных органах заявил, что при задержании у подозреваемых были изъяты латексные перчатки, аэрозоли с краской и соответствующие трафареты. Сейчас полиция проверяет связь задержанных "с возможным иностранным вмешательством".

Ответственность за акцию якобы взяла на себя некая украинская группа художников "Мрия", члены которой связались с полицией и сообщили о своей причастности, пишет BFMTV. Они утверждают, что таким образом ответили "на неадекватные действия французских властей" по отношению к активистам "Мрия", установившим пять фальшивых гробов с аналогичными надписями у Эйфелевой башни. Французские следователи сомневаются в достоверности этих заявлений, отмечает BFMTV.

Гробы у Эйфелевой башни

Гробы с французскими флагами и надписями "французские солдаты в Украине" появились у подножия Эйфелевой башни 1 июня. Еще в день инцидента полиции Парижа удалось задержать троих мужчин, причастных к их установке. Ими оказались гражданин Болгарии, который взял ответственность за доставку реквизита, а также граждане Германии и Украины. В ходе допросов все трое заявили, что согласились выполнить задание за деньги, водитель получил за него 120 евро, два других молодых человека - по 400 евро.

Следствие пока не определило предполагаемых организаторов акции у Эйфелевой башни, но некоторые улики, по данным французских СМИ, указывают на возможную причастность России.

Отправка французских солдат в Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон одним из первых западных лидеров заявил, что Украина должна получить право атаковать предоставленным ей оружием военные объекты на территории России. Кроме того, он неоднократно поднимал вопрос о возможности отправки западных войск в Украину, уже более двух лет обороняющуюся от полномасштабной военной агрессии РФ.