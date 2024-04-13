  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеТеракт в "Крокус Сити Холле"Ситуация в Беларуси
КатастрофыРоссия

В Оренбурге затопило еще 800 домов

Лиза Ламбрехт
13 апреля 2024 г.

Уровень воды в реке Урал близ Оренбурга достиг 11,71 метра. Из-за паводка обстановка в области остается сложной, сообщил губернатор.

https://p.dw.com/p/4eiXe
Собака сидит в спастельной лодке в Оренбурге
Cпасатели эвакуируют собаку с затопленной улицы в ОренбургеФото: Maxim Shemetov/Reuters

К утру пятницы, 13 апреля, уровень реки Урал у Оренбурга достиг 11 метров и 71 сантиметра, сообщил губернатор области Денис Паслер. Это более чем на два метра выше опасной отметки и на несколько сантиметров выше пикового значения в 11,65 метра, которое накануне прогнозировали местные власти.

При этом, по словам Паслера, сейчас вода возле Оренбурга перестала прибывать. "Последние четыре часа уровень воды не растет. Рассчитываем, что это плато: повышения больше не будет, ситуация стабилизируется, а затем начнется спад", - написал он в своем Telegram-канале.

По данным Муниципального диспетчерского центра, за сутки из-за наводнения в Оренбурге затопило еще 800 домов и 1800 приусадебных участков. Всего в городе из-за паводка пострадали три тысячи домов и восемь тысяч приусадебных участков. Эвакуация жителей продолжается, заявили местные власти.

Уровень воды в Орске продолжает снижаться

В то же время в Орске, где ранее прорвало дамбу, уровень воды теперь снижается и упал за сутки еще на 23 сантиметра, сообщил губернатор Оренбургской области. Он добавил, что обстановка остается сложной: "В ряде территорий пик паводка впереди. Мобилизуем силы и средства на илекском направлении".

5 апреля в Орске прорвало введенную в строй в 2010 году защитную насыпную дамбу. В связи с этим следователи возбудили уголовное дело по статьям о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ и о халатности.

С 7 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС федерального характера из-за критической ситуации в связи с наводнением.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Наводнение в Орске (7 апреля 2024 года)

Наводнение в Оренбургской области и других регионах России

Наводнение в Оренбургской области и других регионах России

Таяние снегов и повышение уровня воды в реках привело к наводнениям в 39 регионах России. Наиболее пострадал от стихии город Орск в Оренбургской области после прорыва насыпной дамбы, защищающей его от разлива реки Урал.
Катастрофы8 апреля 2024 г.9 фото
Наводнение в Уральске, 8 апреля 2024 год

Наводнение в Казахстане. Где объявлен режим ЧС и чего ожидать

Наводнение в Казахстане. Где объявлен режим ЧС и чего ожидать

Казахстан столкнулся с самыми масштабными за 80 лет паводками. Из-за наводнения отрезанными от внешнего мира уже оказались 59 населенных пунктов. Ситуация ухудшается в Петропавловске, Костанае, Уральске и Атырау.
Катастрофы8 апреля 2024 г.
Так выглядел Орск 8 апреля 2024 года

Наводнение и прорыв дамбы в Орске. Что рассказывают местные жители

Наводнение и прорыв дамбы в Орске. Что рассказывают местные жители

Власти затопленного Орска пообещали компенсации жителям, которые потеряли имущество из-за наводнения.Те, в свою очередь, винят местное руководство в бездействии и рассказывают о коррупции во время строительства дамбы.
Катастрофы9 апреля 2024 г.
Показать еще