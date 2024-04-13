К утру пятницы, 13 апреля, уровень реки Урал у Оренбурга достиг 11 метров и 71 сантиметра, сообщил губернатор области Денис Паслер. Это более чем на два метра выше опасной отметки и на несколько сантиметров выше пикового значения в 11,65 метра, которое накануне прогнозировали местные власти.

При этом, по словам Паслера, сейчас вода возле Оренбурга перестала прибывать. "Последние четыре часа уровень воды не растет. Рассчитываем, что это плато: повышения больше не будет, ситуация стабилизируется, а затем начнется спад", - написал он в своем Telegram-канале.

По данным Муниципального диспетчерского центра, за сутки из-за наводнения в Оренбурге затопило еще 800 домов и 1800 приусадебных участков. Всего в городе из-за паводка пострадали три тысячи домов и восемь тысяч приусадебных участков. Эвакуация жителей продолжается, заявили местные власти.

Уровень воды в Орске продолжает снижаться

В то же время в Орске, где ранее прорвало дамбу, уровень воды теперь снижается и упал за сутки еще на 23 сантиметра, сообщил губернатор Оренбургской области. Он добавил, что обстановка остается сложной: "В ряде территорий пик паводка впереди. Мобилизуем силы и средства на илекском направлении".

5 апреля в Орске прорвало введенную в строй в 2010 году защитную насыпную дамбу. В связи с этим следователи возбудили уголовное дело по статьям о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ и о халатности.

С 7 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС федерального характера из-за критической ситуации в связи с наводнением.