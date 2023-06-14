В ООН заявили о сокращении продовольственной помощи в Сирии

Всемирная продовольственная программа ООН с июля сократит продпомощь и выделяемые средства на продукты питания в Сирии. В оперативном порядке необходимы минимум 180 млн долларов, заявили в организации.

Всемирная продовольственная программа ООН с июля сократит продпомощь и выделяемые средства на продукты питания почти половине из 5,5 млн человек, которым она оказывает поддержку в Сирии. Об этом во вторник, 13 июня, сообщили в гуманитарной организации.

Эта крайняя мера тяжело отразится на 2,5 млн человек, которые уже получают лишь половину от необходимого продовольственного рациона и с трудом на нее выживают, уверены эксперты.

Снижение объемов помощи связано с быстрым истощением финансирования, растущими операционными расходами и увеличением потребностей на местах.

На этом фоне с октября станет невозможным сохранение нынешнего уровня помощи - в таких странах, как Афганистан, Бангладеш, Чад, Мали, Палестина, Танзания и Йемен, добавляют специалисты.

ВПП: Для Сирии оперативно необходимы минимум 180 млн долларов

Для Сирии оперативно необходимы минимум 180 млн долларов (166 млн евро), чтобы избежать сокращений до конца года.

"Дальнейшее уменьшение размера рациона невозможно. Наше единственное решение - сократить число получателей помощи", - отметил директор ВПП ООН в Сирии Кенн Кроссли. "Люди, которым мы помогаем, пережили разрушительные последствия конфликта, покинув свои дома, потеряв членов семьи и средства к существованию. Без нашей помощи их трудности только усилятся", - добавил он.

Мощное землетрясение на границе Сирии и Турции

6 февраля на границе Сирии и Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4, которое привело к массовым жертвам и масштабным разрушениям. Оно стало одним из сильнейших в стране за последние 100 лет. Премьер-министр Сирии Хусейн Арнус 7 мая привел обновленные данные о последствиях. Он сообщил, что в результате удара стихии в стране пострадали 225 тыс. семей, погибли 1414 человек и 2367 получили ранения, из-под завалов были спасены 1553.

Лидеры зарубежных стран выразили соболезнования в связи с разрушительной природной катастрофой и предложили всестороннюю помощь. ЕС ввел в действие высший механизм реагирования на катастрофы.

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