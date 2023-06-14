  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
ОбществоГлобальные темы

В ООН заявили о сокращении продовольственной помощи в Сирии

Екатерина Венкина
1 ч. назад

Всемирная продовольственная программа ООН с июля сократит продпомощь и выделяемые средства на продукты питания в Сирии. В оперативном порядке необходимы минимум 180 млн долларов, заявили в организации.

https://p.dw.com/p/4SXZi
Женщины с хлебом в Сирии
Женщины с хлебом в Сирии (фото из архива)Фото: Rodi Said/Reuters

Всемирная продовольственная программа ООН с июля сократит продпомощь и выделяемые средства на продукты питания почти половине из 5,5 млн человек, которым она оказывает поддержку в Сирии. Об этом во вторник, 13 июня, сообщили в гуманитарной организации.

Эта крайняя мера тяжело отразится на 2,5 млн человек, которые уже получают лишь половину от необходимого продовольственного рациона и с трудом на нее выживают, уверены эксперты.

Снижение объемов помощи связано с быстрым истощением финансирования, растущими операционными расходами и увеличением потребностей на местах.

На этом фоне с октября станет невозможным сохранение нынешнего уровня помощи - в таких странах, как Афганистан, Бангладеш, Чад, Мали, Палестина, Танзания и Йемен, добавляют специалисты.

ВПП: Для Сирии оперативно необходимы минимум 180 млн долларов

Для Сирии оперативно необходимы минимум 180 млн долларов (166 млн евро), чтобы избежать сокращений до конца года.

"Дальнейшее уменьшение размера рациона невозможно. Наше единственное решение - сократить число получателей помощи", - отметил директор ВПП ООН в Сирии Кенн Кроссли. "Люди, которым мы помогаем, пережили разрушительные последствия конфликта, покинув свои дома, потеряв членов семьи и средства к существованию. Без нашей помощи их трудности только усилятся", - добавил он.

Мощное землетрясение на границе Сирии и Турции

6 февраля на границе Сирии и Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4, которое привело к массовым жертвам и масштабным разрушениям. Оно стало одним из сильнейших в стране за последние 100 лет. Премьер-министр Сирии Хусейн Арнус 7 мая привел обновленные данные о последствиях. Он сообщил, что в результате удара стихии в стране пострадали 225 тыс. семей, погибли 1414 человек и 2367 получили ранения, из-под завалов были спасены 1553.

Лидеры зарубежных стран выразили соболезнования в связи с разрушительной природной катастрофой и предложили всестороннюю помощь. ЕС ввел в действие высший механизм реагирования на катастрофы.

Смотрите также:

Землетрясение в Сирии

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как в Сирии оказывают психологическую помощь пострадавшим от землетрясения детям

Как в Сирии оказывают психологическую помощь пострадавшим от землетрясения детям

Последствия страшных землетрясений в Турции и в Сирии будут ликвидироваться еще долго. Сейчас все силы брошены на восстановительные работы и оказание первой медицинской и гуманитарной помощи пострадавшим. На психологическую поддержку, например, детей, ни у властей, ни у организаций зачастую просто не хватает ресурсов.
Катастрофы13 марта 2023 г.01:40 мин.
external

Землетрясение в Сирии: как в Германии собирают помощь для пострадавших в результате катастрофы

Землетрясение в Сирии: как в Германии собирают помощь для пострадавших в результате катастрофы

Антиохийско-православная община в немецком Эссене собирает пожертвования для сирийцев, пострадавших от разрушительного землетрясения. Гуманитарные грузы повезут в Гамбург, а затем в Латакию.
Политика14 февраля 2023 г.02:25 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Йенс Столтенберг в Вашингтоне

Блинкен и Столтенберг обсудили помощь Киеву на саммите НАТО

Политика4 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Александр Плющев и Ольга Тихомирова

Удар по Кривому Рогу. Чиновники РФ идут в запой. DW Шоу

Удар по Кривому Рогу. Чиновники РФ идут в запой. DW Шоу

Политика13 ч. назад60:01 мин.
Карикатура DW: карикатурный президент РФ Владимир Путин с короной на голове смотрит вдаль из бойницы одной из башен Кремля.

Одинокий царь в Кремле: к чему ведет раскол элит в России

Одинокий царь в Кремле: к чему ведет раскол элит в России

Политика13 ч. назад
Новые автомобили Volkswagen ждут отправки на экспорт

Центральная Азия - важный канал поставок в РФ немецких авто?

Центральная Азия - важный канал поставок в РФ немецких авто?

Экономика и бизнес12 ч. назад
Вид на здание ведомства федерального канцлера Германии

Стратегия нацбезопасности ФРГ: много вопросов без ответа?

Стратегия нацбезопасности ФРГ: много вопросов без ответа?

Политика13 ч. назад
Обмелевшее Каховское водохранилище

"Это - катастрофа". Последствия разрушения КГЭС для фермеров

"Это - катастрофа". Последствия разрушения КГЭС для фермеров

Экономика и бизнес16 ч. назад
Лилия Чанышева

Бросила вызов режиму Путина. История Лилии Чанышевой

Бросила вызов режиму Путина. История Лилии Чанышевой

Права человека13 июня 2023 г.
На главную страницу