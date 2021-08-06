В ООН намерены попросить Берлин прокомментировать случаи полицейского насилия

Видеозаписи, показывающие жестокое обращение берлинских полицейских с участниками массовой акции протеста против правительственных мер по борьбе с пандемией, привлекли внимание спецдокладчика ООН по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания Нильса Мельцера. Вечером в четверг, 5 августа, он заявил в интервью информагентству dpa о намерении обратиться к правительству Германии с просьбой прокомментировать эту ситуацию.

После поступления соответствующего запроса у кабинета канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) будет 60 дней, чтобы дать на него ответ.

По словам Мельцера, некоторые из отсмотренных им видео "вызывают тревогу" из-за запечатленных на них свидетельств возможного нарушения прав человека. Эксперт сообщил, что уже успел пообщаться с очевидцами и полагает, что речь идет как минимум о дюжине случаев нарушений.

До сих пор Нильс Мельцер занимался, в основном, случаями нарушения прав человека в Гонконге или Беларуси. "Германия не так часто оказывалась среди моих клиентов", - признает он.

Столкновения демонстрантов с полицией в Берлине

Один из примеров возможного нарушения прав человека, случившегося на демонстрации противников карантинных мер в Берлине 1 августа и запечатленном на видео, по словам Мельцера, - ситуация, когда полицейский использует силовой прием против женщины, от которой не исходило никакой угрозы, хватает ее за горло и толкает на землю. "Она могла умереть", - констатирует Мельцер. На другом видео, которое он отсмотрел, полицейские до крови избили мужчину, лежащего на земле в наручниках. Еще одного участника демонстрации сорвали со спины с велосипеда.

Противники принудительной вакцинации детей в Берлине

"Во время многотысячной демонстрации, участники которой не соблюдают карантинные меры, однако не проявляют агрессию, надо реагировать по-другому", - резюмирует эксперт.

Демонстрация противников правительственных мер по борьбе с пандемией состоялась в Берлине 1 августа, несмотря на запрет на ее проведение. При этом на улицы германской столицы, по данным общественно-правового радиовещателя rbb, вышли около 5000 человек. За порядком в городе в этот день следили более 2000 полицейских, которые провели около 600 задержаний.

Возможные последствия полицейского насилия

Если будет установлено, что полицейские во время демонстрации превысили свои полномочия, правительство Германии должно начать правовое преследование ответственных. При этом жертвам незаконного применения насилия выплатят компенсации. Также правительство ФРГ будет обязано принять меры для предотвращения подобных правонарушений в будущем.

По данным онлайн-издания Berliner Zeitung, столичная полиция уже начала внутреннее расследование случаев неоправданного применения насилия.

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