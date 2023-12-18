В ООН призвали РФ раскрыть местонахождение Навального

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призвало РФ предоставить информацию о местонахождении и состоянии здоровья отбывающего реальный срок заключения российского оппозиционера Алексея Навального, о котором ничего не известно с 6 декабря. "Я очень обеспокоена тем, что российские власти в течение столь длительного времени не сообщают о местонахождении и состоянии здоровья Алексея Навального, что фактически равносильно его насильственному исчезновению", - заявила в понедельник, 18 декабря, специальный докладчик ООН по ситуации в области прав человека в РФ Мариана Кацарова.

Она указала на продолжающееся уже долгое время жестокое обращение с Навальным в колонии и отсутствие у него доступа к адекватной медицинской помощи с 17 января 2021 года, повлекшее за собой ухудшение его здоровья и большие риски для жизни.

В ООН указали на попытки лишить Навального связи с внешним миром

Одновременно Кацарова сослалась на арест в октябре трех адвокатов Навального по обвинению в "экстремизме". "С помощью ареста адвокатов российские власти пытаются лишить Навального контактов и общения с внешним миром, а также права на защиту", - уверена она. Кроме того, по словам Кацаровой, арест адвокатов Навального является примером систематического преследования в РФ юристов, работающих в области прав человека и представляющих интересы инакомыслящих, а также опасности использования обвинений в "экстремизме" в политически мотивированных делах.

"Я призываю российские власти соблюдать международные обязательства в области прав человека. Термин "экстремизм" не имеет никаких оснований в международном праве, а его использование для привлечения к уголовной ответственности представляет собой нарушение прав человека, которое заслуживает осуждения", - заявила спецдокладчик ООН. Она также призвала незамедлительно освободить Навального и всех произвольно задержанных, предоставить им правовую защиту и компенсировать весь причиненный вред в соответствии с международными обязательствами в области прав человека".

Связи с Навальным нет уже 13 дней

Соратники, адвокаты и родственники Навального не могут с ним связаться с 6 декабря, а сотрудники исправительной колонии №6 (ИК-6) во Владимирской области заявили, что Навальный там "больше не числится". Никакой подтвержденной информации о том, где он может находиться сейчас, нет. Сторонники оппозиционного политика запустили в соцсетях хештег #ГдеНавальный, а в ЕС и США призывают Россию незамедлительно предоставить информацию о нем. "Его следует немедленно освободить. Более того, он никогда не должен был попадать в тюрьму", - заявил, в частности, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

15 декабря ФСИН сообщила о переводе Навального в другую колонию, а 18 декабря стало известно, что суды, рассматривающие иски Навального на условия содержания в колонии приостановили данные процессы до установления его местонахождения.

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