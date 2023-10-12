В ООН продлили работу спецдокладчика по правам человека в РФ

Спецдокладчик начала свою работу год назад и в первом докладе отчиталась о "стремительным ухудшением ситуации с правами человека" в России.

Совет по правам человека ООН проголосовал за продление на год мандата независимого специального докладчика по ситуации с правами человека в России, сообщает агентство Reuters в четверг, 12 октября.

За продление работы проголосовали 18 участников совета, против - семеро, представители еще 22 стран воздержались. Решение о назначении спецдокладчика, который подготовит отчет о ситуации с правами человека в России, было принято в октябре прошлого года. В поддержку соответствующей резолюции тогда проголосовали 17 стран, шесть высказались против и 24 воздержались.

В резолюции, принятой по инициативе почти 25 западных стран, выражается глубокая обеспокоенность по поводу ограничений свободы слова и собраний в России, запугивания журналистов, юристов и оппозиционеров, внесудебных расправ над критиками правительства, произвольных задержаний и отсутствия справедливого суда в РФ. Документ призывает Россию гарантировать основные права человека, в том числе свободу слова.

Первый доклад о правах человека в РФ

Спецдокладчик Мариана Кацарова представила в Совете по правам человека свой первый доклад в сентябре этого года. Хотя вторжение России в Украину сопровождалось "стремительным ухудшением ситуации с правами человека", репрессии в стране начались гораздо раньше, отметила в докладе Кацарова.

"Постепенные и преднамеренные ограничения прав человека в России за последние два десятилетия привели к нынешней государственной политике криминализации любого фактического или предполагаемого инакомыслия и усиления поддержки войны посредством цензуры, спонсируемой государством пропаганды и контролируемых государством источников информации", - подчеркнула она.

Россия не смогла вернуться в Совет ООН по правам человека

На этой неделе Россия не смогла вернуться в Совет ООН по правам человека , из которого ее исключили за вторжение в Украину. В ходе тайного голосования в Генеральной Ассамблее 10 октября за кандидатуру РФ проголосовали 83 из 193 стран, в то время как ее конкуренты, Болгария и Албания, получили 160 и 123 голоса соответственно. Они и займут два вакантных места, зарезервированных для стран Восточной Европы.

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