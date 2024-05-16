В Нидерландах правые партии договорились о коалиции

Четыре партии правого толка в Нидерландах договорились сформировать правительственную коалицию. "Мы пришли к соглашению", - заявил ультраправый лидер "Партии свободы" (PVV) Герт Вилдерс в среду, 15 мая.

Помимо PVV, в коалицию вошли правоцентристские Народная партия за свободу и демократию (VVD), Фермерско-гражданское движение и партия "Новый общественный договор". Их лидерам предстоит обсудить соглашение с парламентскими фракциями этих политических сил. Содержание документа будет обнародовано 16 мая.

Пока неясно, кто станет новым премьер-министром. Обсуждение кандидатуры состоится позднее, пояснил Вилдерс. Сам политик объявил о своем отказе возглавить кабмин несколько недель назад.

Внеочередные выборы после решения Рютте об отставке кабмина

В июле 2023 года премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подал заявление об отставке кабинета министров, что привело к назначению досрочных выборов. Причиной отставки послужило предложение Рютте ужесточить миграционную политику страны, которое не поддержали две из четырех партий - участниц правительственной коалиции Нидерландов.

Внеочередные парламентские выборы в королевстве состоялись 22 ноября 2023 года и завершились уверенной победой правых популистов, которые получили 37 из 150 мест. Однако первая попытка Вилдерса создать коалицию провалилась из-за отставки переговорщика PVV. В марте стороны договорились, что около половины членов нового кабинета составят люди, не связанные с политикой, но являющиеся экспертами по тому или иному вопросу.