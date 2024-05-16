  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
ПолитикаНидерланды

В Нидерландах правые партии договорились о коалиции

Павел Мыльников
16 мая 2024 г.

Полугодовые переговоры четырех политических сил завершились соглашением, заявил ультраправый политик Вилдерс. Кандидатура нового премьера Нидерландов пока неизвестна.

https://p.dw.com/p/4ftxr
ультраправый нидерландский политик, лидер "Партии свободы" Герт Вилдерс
Герт ВилдерсФото: ROBIN UTRECHT/ANP/AFP/Getty Images

Четыре партии правого толка в Нидерландах договорились сформировать правительственную коалицию. "Мы пришли к соглашению", - заявил ультраправый лидер "Партии свободы" (PVV) Герт Вилдерс в среду, 15 мая.

Помимо PVV, в коалицию вошли правоцентристские Народная партия за свободу и демократию (VVD), Фермерско-гражданское движение и партия "Новый общественный договор". Их лидерам предстоит обсудить соглашение с парламентскими фракциями этих политических сил. Содержание документа будет обнародовано 16 мая.

Пока неясно, кто станет новым премьер-министром. Обсуждение кандидатуры состоится позднее, пояснил Вилдерс. Сам политик объявил о своем отказе возглавить кабмин несколько недель назад.

Внеочередные выборы после решения Рютте об отставке кабмина

В июле 2023 года премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подал заявление об отставке кабинета министров, что привело к назначению досрочных выборов. Причиной отставки послужило предложение Рютте ужесточить миграционную политику страны, которое не поддержали две из четырех партий - участниц правительственной коалиции Нидерландов.

Внеочередные парламентские выборы в королевстве состоялись 22 ноября 2023 года и завершились уверенной победой правых популистов, которые получили 37 из 150 мест. Однако первая попытка Вилдерса создать коалицию провалилась из-за отставки переговорщика PVV. В марте стороны договорились, что около половины членов нового кабинета составят люди, не связанные с политикой, но являющиеся экспертами по тому или иному вопросу.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Протесты фермеров во Франции и Люксембурге, а до этого - в Германии. Демонстрации в немецких городах в поддержку демократии и акции протеста против правящей в ФРГ коалиции. Европейский тренд - в карикатуре DW.

Мировая политика в карикатурах - 2024

Мировая политика в карикатурах - 2024

Главные мировые события текущего года - в карикатурах. Галерея DW.
Политика11 марта 2024 г.11 фото
external

Досрочные выборы в Нидерландах: кто сменит Марка Рютте на посту премьера? (21.11.2023)

Досрочные выборы в Нидерландах: кто сменит Марка Рютте на посту премьера? (21.11.2023)

В Нидерландах грядут досрочные парламентские выборы в среду, 22 ноября. После 13 лет у власти прежнее правительство Марка Рютте ушло в отставку из-за разногласий в вопросе миграции. Пока царит неопределенность, кто станет новым премьер-министром. Но эксперты ожидают, что будущее правительство будет более правых взглядов.
Политика21 ноября 2023 г.02:17 мин.
Предвыборный плакат Герта Вилдерса

В Нидерландах протестуют против победы Герта Вилдерса

В Нидерландах протестуют против победы Герта Вилдерса

Победа правового популиста на парламентских выборах беспокоит мигрантов, живущих в Нидерландах.
Политика24 ноября 2023 г.
Показать еще