В Нидерландах провалилась попытка популиста создать коалицию

Партия ультраправого политика Вилдерса, получившая 37 из 150 мест в парламенте Нидерландов, пытается начать предварительные консультации с другими силами. Ее переговорщик подал в отставку.

В Нидерландах потерпела неудачу первая попытка ультраправого политика Герта Вилдерса, победившего на внеочередных парламентских выборах, создать правительственную коалицию. В понедельник, 27 ноября, в отставку подал Гом ван Стрин, которому лидер "Партии свободы" (PVV) поручил провести первые консультациями с другими политическими силами.

В минувшие выходные стало известно о коррупционных подозрениях в адрес сенатора от PVV ван Стрина. 27 ноября он должен был провести встречу с лидером правоцентристской "Народной партии за свободу и демократию" (VVD) Дилан Йешилгёз-Зегериус. Руководство VVD исключило возможность коалиции с ультраправыми, но сигнализировало готовность поддержать правительство меньшинства.

Возможным партнером по коалиции для Вилдерса считается еще одна правоцентристская сила - основанная в 2023 году партия "Новый социальный контракт" бывшего члена движения "Христианско-демократический призыв" (CDA) Питера Омцига. При этом Омциг заявил, что работать с Вилдерсом было бы сложно из-за его радикальных позиций. Переговоры о создании коалиции тем самым могут затянуться на месяцы из-за раздробленности политического ландшафта.

На выборах в Нидерландах победили правые популисты

На выборах досрочных парламентских выборах 22 ноября уверенную победу одержали правые популисты, получившие в парламенте 37 из 150 мест. При этом, чтобы сформировать правительство, Вилдерсу придется заключить коалиционное соглашение с другими партиями. Еще до выборов лидер "Партии свободы" заявил, что готов к коалиционным переговорам с правоцентристами из VVD. Шансы стать первой женщиной-премьером в истории страны имеет и новая лидер этой партии Дилан Йешилгёз-Зегериус из семьи курдских беженцев.

В июле 2023 года премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подал заявление об отставке кабинета министров, что привело к назначению досрочных выборов. Причиной отставки послужило предложение Рютте ужесточить миграционную политику страны, которое не поддержали две из четырех партий-участниц правительственной коалиции Нидерландов.

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