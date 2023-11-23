В Нидерландах протестуют против победы Герта Вилдерса

После победы партии правого популиста Герта Вилдерса на парламентских выборах в Нидерландах сотни людей в четверг, 23 ноября, вышли на улицы в знак протеста. В Утрехте около тысячи человек откликнулись на призыв ряда левых партий провести демонстрацию под лозунгом "Вы не одиноки". Аналогичная акция протеста прошла в Амстердаме.

Организаторы демонстрации в Утрехте заявили: "Мы хотим показать жителям Нидерландов, что мы никогда никого не оставим в одиночестве и что мы отстаиваем права всех". Сирийская студентка Джуди Каражоли, указала в интервью агентству AFP, что успех Вилдерса на выборах "очень напугал ее". По ее мнению, "Партия свободы" (PVV) является откровенно расистской партией. Многие из друзей девушки - беженцы с видом на жительство, которые теперь боятся за свое будущее. В рамках своей программы PVV призывает, в частности, лишить сирийских беженцев вида на жительство, поскольку некоторые районы Сирии в настоящее время "безопасны".

Хаахмед Хасан, инженер-программист из Египта, сказал, что его беспокоит, что одна из политических партий пытается сделать Нидерланды "менее безопасными, а не более безопасными".

Нидерландам предстоит сложный процесс формирования правительства

На прошедших в среду парламентских выборах партия Вилдерса получила 37 из 150 мест в парламенте и, таким образом, создаст там крупнейшую фракцию. Однако стране, вероятно, предстоит сложный процесс формирования правительства, поскольку другие политические силы пока исключают возможность стать партнерами PVV.

Правда, во время избирательной кампании в Нидерландах Вилдерс стремился к сравнительно умеренному имиджу. Однако он призывал закрыть границы страны для просителей убежища. В предвыборной программе "Партии свободы" содержались, в частности, положения о снижении социальной поддержки мигрантов, запрете исламских школ. Партия Вилдерса также стремится добиться проведения "обязательного референдума" по вопросу о выходе Нидерландов из ЕС.

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