В Нидерландах открылись участки на выборах в Европарламент

Нидерланды - первая страна ЕС, в которой начались выборы выборы депутатов Европарламента нового созыва. Избирательные участки, на которых могут проголосовать 13,5 млн подданных королевства, открылись в 7.30 в четверг, 6 июня. Голосование по почте в ряде стран Европейского Союза началось несколько дней назад.

В Нидерландах наблюдатели прогнозируют успех для политиков правого крыла. В остальных 26 государствах Евросоюза выборы депутатов Европарламента состоятся в ближайшие дни. В Чехии они намечены на 7-8 июня, в Италии - на 8-9 июня. Однако подавляющее большинство европейских избирателей - 360 млн граждан, в том числе почти 65 млн немцев, смогут проголосовать 9 июня.

Длинный список партий и кандидатов

В ФРГ в избирательных бюллетенях указаны 34 партии и в общей сложности более 300 кандидатов в евродепутаты. Это больше, чем во многих других государствах ЕС. Многие немцы, которые уже проголосовали по почте, жаловались, что не могут разобраться в таком списке. Однако по решению Федерального конституционного суда Германии все партии и политические объединения, независимо от их масштаба и численности, должны были иметь на этих выборах равные права, включая право выдвинуть своих кандидатов в депутаты Парламента ЕС.

Пятипроцентного барьера, который существует в Германии на выборах в бундестаг или в ландтаги (земельные парламенты), на выборах в Европарламент в ФРГ нет. Решение о введении подобного барьера принимает каждая страна ЕС индивидуально.