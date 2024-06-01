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В немецком Хагене при стрельбе ранены четыре человека

Евгений Жуков
1 июня 2024 г.

Выстрелы прозвучали в Хагене в жилом доме и в парикмахерской неподалеку. Полиция ведет масштабные поиски злоумышленника. Двое пострадавших получили смертельно опасные ранения, однако позднее угроза для их жизни миновала.

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Полиция и спасатели возле парикмахерской в Хагене, где при стрельбе пострадали люди
Полиция и спасатели возле парикмахерской в Хагене, где при стрельбе пострадали людиФото: Alex Talash/dpa/picture alliance

Четыре человека получили серьезные ранения в субботу, 1 июня, в результате стрельбы в немецком городе Хаген в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. Прокуратура Хагена и полиция Дортмунда объявили, что проводятся масштабные поиски злоумышленника. Опираясь на первоначальные сведения, следствие предполагает, что преступление могло быть совершено "по семейным мотивам", отметая пока политическую или религиозную подоплеку инцидента.

По данным полиции, ранения, нанесенные одной женщине и еще одному человеку, пол которого не называется из соображений защиты личных данных, оказались смертельно опасными, однако позднее агентству dpa сообщили, что угрозы для их жизни больше нет.

Выстрелы прозвучали в двух местах хагенского района Айльпе: в жилом доме и в расположенной неподалеку, "в 10 минутах ходьбы" от него, парикмахерской, передает dpa.

Для помощи пострадавшим и для поисков преступника были задействованы вертолеты. Полиция призвала граждан максимально избегать района улицы Хохштрассе в Айльпе, центра Хагена и района Брекерфельд.

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