Убийство двух украинцев в Баварии: новые подробности

Гибель двух украинских военных, которые находились в баварском городке Мурнау на реабилитации после ранения, возмутила не только украинцев. Что известно об убийце и обстоятельствах преступления - в статье DW.

По данным полиции в городке Мурнау, что неподалеку от Гармиш-Партенкирхена, на юге Баварии, в субботу, 27 апреля, в 17:20, местным службам поступил звонок от прохожего, который увидел вблизи торгового центра Tengelmann Center двух раненых мужчин. Старший из них, 36-летний Владимир К., к моменту прибытия врачей скорой помощи уже был мертв. 23-летний Вячеслав Б. был доставлен в больницу, но вскоре скончался. В обоих случаях смертельные ранения были нанесены ножом.

Место убийства - маленький сквер рядом с торговым центром. "Это место, где люди встречаются и пьют пиво", - приводит слова пресс-секретаря полиции издание Spiegel Online. Эту информацию подтвердила DW и одна из местных жительниц. "На днях я была там за покупками. В этом месте стояли 6-7 мужчин с бутылками пива и другого алкоголя в руках. Я подумала тогда: какой же асоциальный вид все это имеет. Там есть проход по дороге из магазинов, но я боялась там ходить", - призналась женщина.

Что известно о подозреваемом?

В убийстве украинцев подозревают 57-летнего местного жителя, который, по данным полиции, является гражданином России. Полиция задержала его по адресу регистрации, неподалеку от места убийства. "Когда он пришел домой (после убийства - Ред.), он, как всегда, был пьян. (…) Но он был в хорошем настроении. Когда за ним пришла полиция, он даже смеялся", - рассказала соседка задержанного немецкому региональному новостному порталу Tag24. По словам женщины, имя которой не указывается, она видела соседа "чаще пьяным, чем трезвым".

Другая соседка называет подозреваемого в убийстве агрессивным. "Каждый месяц первого числа, когда приходят деньги, он прикладывался к стакану по полной. Громко слушал музыку и ругался на прохожих через окно", - приводит слова женщины Tag24. Место проживания подозреваемого упоминается журналистами издания как "социально неблагополучное". Издание Frankfurter Rundschau, в свою очередь, со ссылкой на полицию пишет, что подозреваемый раньше уже имел проблемы с законом.

Место убийства, известное у местных жителей тем, что здесь часто пьют алкоголь Фото: Angelika Warmuth/dpa/picture alliance

Был ли политический мотив?

В то же время отношению подозреваемого в убийстве россиянина к войне России против Украины ни в одном из репортажей немецких СМИ из Мурнау внимание не уделяется. Среди многочисленных сообщений украинцев в соцсетях немало утверждений о том, что россиянин является сторонником развязанной Россией войны против Украины и действовал якобы под влиянием пропаганды. Однако, похоже, что этот мотив пока не рассматривается следствием как основной.

Тем не менее в понедельник, 29 апреля, Генеральная прокуратура Мюнхена подтвердила в комментарии DW сообщение Spiegel Online о том, что Баварское центральное управление по борьбе с экстремизмом и терроризмом присоединилось к расследованию убийства украинцев в Мурнау. В прокуратуре, отвечая на вопрос DW, уточнили, что пока не имеют конкретной информации о мотивах подозреваемого в убийстве и его взглядах на войну России против Украины. Однако политические мотивы в данном случае "нельзя исключать", потому и подключились соответствующие ведомства, отметил пресс-секретарь прокуратуры.

Что известно об убитых украинцах?

36-летний Владимир К. и 23-летний Вячеслав Б. были военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) и проходили в Германии реабилитацию после ранений, сообщил в воскресенье, 28 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Министр не уточнил, в составе каких именно подразделений они воевали. Как сообщили DW в администрации округа Гармиш-Партенкирхен, эти двое украинцев "находились в Мурнау с медицинской целью". Какое именно лечение они проходили, не уточняется. По данным Spiegel Online, один из них лечился в местной травматологической клинике с августа 2023 года, другой - с декабря 2023 года. Издание, со ссылкой на администрацию округа, сообщило, что лечение украинцев в Мурнау на момент их убийства уже было завершено, а мужчины жили в лагере для беженцев.

Были ли украинцы знакомы с россиянином?

По меньшей мере, один местный житель заявил в интервью телерадиокомпании Bayerischer Rundfunk (BR), что видел, как незадолго до убийства, украинцы пили пиво с россиянином. "Один из них жил здесь рядом. Украинцы дружили с ним, сидели здесь, пили пиво", - сказал свидетель в телесюжете, указывая на место убийства. BR, со ссылкой на собеседников в полиции, сообщает об имеющихся свидетельствах очевидцев о том, что между нападающим и жертвами разгорелся спор.

Уже в воскресенье, не дожидаясь результатов расследования, министр внутренних дел Баварии Иоахим Геррман (Joachim Herrmann) выразил предположение о том, что не политика, а алкоголь был основным фактором в совершении преступления. "Есть показания очевидцев, которые видели этих трех мужчин на этом месте вместе. Есть информация о том, что все участники событий были под влиянием значительного количества алкоголя. Все это нужно выяснить", - отметил Геррман. По его словам, пока у следователей нет убедительных доказательств того, что убийство имело политический мотив. В МВД Баварии, в понедельник, 29 апреля, не ответили на запрос DW, известны ли уже результаты исследований крови подозреваемого, а также его жертв, на предмет содержания алкоголя.