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"Ярмарка вакансий" для беженцев из Украины в БерлинеФото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance
КонфликтыГермания

В МВД ФРГ оценили интеграцию украинских беженцев в стране

Даниил Сотников
1 ч. назад

Глава МВД Германии отметила, что большинство украинских беженцев в ФРГ имеют высшее образование и активны на рынке труда.

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В министерстве внутренних дел ФРГ назвали "позитивными" результаты социологического исследования, посвященного интеграции украинских беженцев в Германии. Опрос показал, что более 70 процентов украинцев, приехавших в ФРГ после начала войны, имеют высшее образование, а 17 процентов уже нашли работу. Большинство из них - в сферах, требующих профессионального или высшего образования, следует из результатов опроса Института социальных исследований Infas, опубликованных в четверг, 15 декабря.

Из более чем миллиона украинских беженцев, приехавших с начала войны в Германию, 37 процентов планируют остаться в стране навсегда или на несколько лет. 34 процента рассчитывают вернуться в Украину после окончания войны, 27 процентов еще не определились с будущим, а два процента планируют вернуться домой в течение года.

Подавляющее число беженцев (80 процентов) - это женщины, из них почти половина (48 процентов) приехали в Германию с несовершеннолетними детьми. Уровень образования среди украинских беженцев выше, чем в среднем по Украине, свидетельствуют результаты исследования. Высшее образование есть у 72 процентов приехавших.

В МВД Германии назвали результаты исследования позитивными

Лишь четыре процента опрошенных заявили, что до приезда в ФРГ были хорошо знакомы с Германией, половина из всех беженцев посещает языковые курсы, 35 процентов - интеграционные курсы. Три четверти опрошенных признались, что чувствуют себя желанными гостями. Средний возраст украинских беженцев в Германии - 28 лет.

С точки зрения рынка труда и нехватки в Германии квалифицированных работников результаты опроса позитивны, заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser). "Высокий уровень образования, готовность быстро втянуться и начать работать - это очень приятные результаты", - сказала она.

В среднем 17 процентов украинских беженцев (среди мужчин 24 процента) по прошествии полугода уже нашли себе работу в Германии, и с каждым месяцем их становится все больше. Эта доля значительно выше, чем в среде беженцев из других стран, отметили авторы исследования. Соперничества с местными кадрами на немецком рынке труда эксперты не ожидают. Напротив, по их словам, украинские беженцы помогают смягчить растущий в Германии дефицит кадров.

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