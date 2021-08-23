В Москве прошла акция за свободу СМИ и против закона об "иноагентах"

Акция в поддержку независимых СМИ и против закона об "иноагентах" прошла в субботу, 4 сентября, возле памятника Грибоедову на Чистых прудах в Москве. Официально она носила формат встречи кандидатов в депутаты с избирателями: провести запланированный на этот день митинг не разрешила мэрия Москвы. В мероприятии приняли участие около ста человек, в том числе множество журналистов.

Изначально организаторами митинга выступил Независимый профсоюз журналистов, пытавшийся согласовать с властями Москвы акцию численностью до 500 человек на Пушкинской площади или Никитском бульваре. Получив отказ, организаторы митинга опротестовали его в трех московских судах и обратились к кандидатам в депутаты от нескольких партий с просьбой поддержать проведение мероприятия.

Во встрече с избирателями участвовали кандидаты в депутаты Госдумы от "Яблока", в том числе правозащитница Марина Литвинович, бывший фигурант так называемого "Болотного дела" Николай Кавказский, депутат Мосгордумы Сергей Митрохин и кандидат в депутаты Госдумы от Партии Роста Эльвира Вихарева.

Пикеты в поддержку телеканала "Дождь"

Политики пообещали собравшимся в случае их избрания добиться принятия поправок к закону об "иноагентах". Некоторые из участников мероприятия держали в руках плакаты в поддержку признанного "иноагентом" телеканала "Дождь" и других СМИ и журналистов, получивших от российских властей этот статус.Участники встречи принесли с собой картонную фигуру оппозиционного политика Юлии Галяминой, приговоренной в декабре 2020 года к двум годам условно по так называемой "дадинской статье" - за повторное нарушение правил участия в массовых мероприятиях.

Тема свободы СМИ была затронута и во время встречи с избирателями кандидатов в депутаты Госдумы от КПРФ, которая прошла позже в этот же день на Пушкинской площади в Москве.

По данным Telegram-канала "ЧТД", акции и пикеты в поддержку независимых СМИ 4 сентября состоялись также в Новосибирске, Калуге и Уфе.

Поправки к закону об "иноагентах"

1 сентября журналисты нескольких СМИ, в том числе "Новой газеты", радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь", обратились к президенту России Владимиру Путину, его пресс-секретарю Дмитрию Пескову и министру юстиции Константину Чуйченко с предложением внести 12 поправок к действующему закону об "иноагентах".

Речь, в частности, шла о том, чтобы вносить СМИ в список "иноагентов" по представлению Минюста исключительно в судебном порядке, законодательно установить минимальную допустимую долю иностранного финансирования СМИ и снять со СМИ ответственность за распространение информации СМИ-"иноагента". 3 сентября Песков объявил, что Кремль готов рассмотреть это предложение.

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