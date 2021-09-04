 Профсоюз журналистов РФ подал три иска к мэрии Москвы за отказ в проведении митинга | Новости из Германии о России | DW | 04.09.2021

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Россия

Профсоюз журналистов РФ подал три иска к мэрии Москвы за отказ в проведении митинга

Организаторы митинга в защиту журналистов-"иноагентов" оспорили отказ московской мэрии согласовать мероприятие, а также законность указа Собянина, на который сослались чиновники.

Мэрия Москвы

Мэрия Москвы

Организаторы митинга в поддержку журналистов-"иноагентов"направили в три московских суда - Тверской, Таганский и Пресненский - иски против столичной мэрии из-за отказа согласовать мероприятие. Истцы намерены оспорить и сам отказ, и законность указа мэра Москвы Сергея Собянина, запрещающего проведение публичных мероприятий из-за пандемии, сообщила изданию РБКв пятницу, 3 сентября, сопредседатель Профсоюза журналистов и работников СМИ Софья Русова.

"Мы считаем, что отсутствовали основания для запрета нашего публичного мероприятия", - заявила она. По словам Русовой, организаторы видят "перспективу реального судебного разбирательства" по вопросу законности распоряжения Собянина. "Я не знаю, оспаривал ли кто-то сам указ, но думаю, что у нас есть судебные перспективы в этом направлении", - добавила она.

В свою очередь адвокат Русовой Никита Спивак отметил, что указ мэра не является федеральным законом. При этом только с помощью такой нормы можно ограничить гарантированные Конституцией права граждан на свободу собраний, указал он.

Отказ московской мэрии в проведении митинга в защиту журналистов-"иноагентов"

25 августа мэрия Москвы отказала профсоюзу журналистов в проведении митинга против закона об "иноагентах", сославшись на указ мэра от 8 июня 2020 года, запрещающий проведение публичных мероприятий из-за эпидемии коронавируса.

Организаторы планировали провести протестную акцию 4 сентября на Пушкинской площади численностью до 500 человек. Несколько кандидатов в депутаты Госдумы, в том числе председатель партии "Яблоко" Сергей Митрохин, предложили провести в этот день встречи с избирателями для обсуждения вопросов свободы СМИ.

Расширение списка СМИ - "иноагентов"

Министерство юстиции РФ 21 августа включило в список СМИ - "иностранных агентов"телеканал "Дождь", интернет-издание "Важные истории", специализирующееся на журналистских расследованиях, а также еще семь журналистов. Это уже пятое расширение списка "иноагентов" за последние четыре месяца. 22 августа журналисты провели возле здания ФСБ на Лубянке серию одиночных пикетов против признания СМИ "иностранными агентами". Полиция задержала 12 человек, почти все были отпущены после составления протоколов о нарушении правил проведения митинга.

3 сентября министерство юстиции РФ внесло в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции "иностранного агента" еще четыре организации, учредителями которых выступили журналисты, ранее попавшие в перечень "иноагентов". Максим Гликин зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью "Альтаир 2021". ООО "Ромашки монолит" создано Софьей Гройсман, Петром Маняхиным, Марией Железновой, Юлией Лукьяновой и Ольгой Чураковой. Учредителем ООО "Вега 2021" является Илья Рождественский, а Юлия Ярош создала ООО "Главный редактор 2021".

Закон о СМИ-"иноагентах" был принят в России в 2017 году. Согласно ему, "иностранным агентом" может стать любое СМИ, которое получает финансирование или имущество из-за границы. Законодательство обязывает СМИ-"иноагентов" в течение месяца после внесения в реестр учредить российское юрлицо для предоставления финансовой отчетности в Минюст.

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    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

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    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

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    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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