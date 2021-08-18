В Москве полиция приходит к людям из похищенной базы данных ФБК

В Москве начались массовые визиты полицейских к сторонникам оппозиционера Алексея Навального, адреса которых числились в похищенной базе данных зарегистрировавшихся на сайтах "Свободу Навальному", "Умное голосование" либо перечислявших пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК). В ночь на среду, 18 августа, правозащитная организация "ОВД-Инфо" сообщила о не менее 20 известных ей случая. Полиция начала приходить с 21 часа 17 августа, указывается далее.

"Полицейские приходят в гражданской одежде и представляются уголовным розыском. Силовики требуют объяснений о донатах ФБК, попадании человека в базу", - пишет "ОВД-Инфо". Один из пострадавших сообщил правозащитникам, что "полиция очень хотела получить от него заявление на отбывающего реальный срок Алексея Навального за незаконную передачу персональных данных".

В Twitter ФБК указывается, что от людей, к которым пришли силовики, требовали, чтобы они "признали себя потерпевшими от действий Фонда борьбы с коррупцией".

Волков заявил о террористическом акте силовиков

Между тем ближайший соратник Навального Леонид Волков назвал происходящее "терактом в Москве" с целью запугать людей, участвующих в "Умном голосовании" и поддерживающих команду Навального. "Придем к 20 случайным людям, но сделаем это максимально пугающе и максимально громко - ночью, одновременно, с угрозами и долбежкой в двери - так, чтобы все сотни тысяч наших сторонников в Москве чувствовали себя некомфортно, боялись, вздрагивали от шагов на лестничной клетке по ночам. Обыкновенный террор, ничего больше", - написал он.

Волков также сообщил, что, по его данным, ни один человек не согласился признать себя потерпевшим. "Мы выражаем признательность жертвам террористических действий московской полиции, и готовы оказывать, в случае необходимости, юридическую поддержку", - указал он.

ФБК подозревает во взломе базы данных бывшего сотрудника

В конце мая команда Навального заявила, что за взломом базы с личными данными сторонников оппозиционера стоит бывший сотрудник ФБК Федор Горожанко. В середине апреля пользователям, зарегистрировавшимся на платформе кампании "Свободу Навальному", запущенной 23 марта, стали приходить письма с угрозами. Фонд борьбы с коррупцией признал, что часть личных данных была похищена.

Команда Навального использовала сервис рассылки Mailgun.com. Взломщик подключился к нему с помощью API-ключа, доступ к которому есть лишь у небольшого числа сотрудников ФБК. Команда фонда изучила все IP-адреса, с которых на сервис рассылки поступали запросы, и нашла адреса из Санкт-Петербурга и Приморского края, с которых выкачивалась база данных. Для этого злоумышленник пользовался несложным скриптом, указали в ФБК. Позднее с этих же IP-адресов экс-сотрудник фонда зашел в свою рабочую почту.

Федор Горожанко категорически отверг утверждения о его причастности к появлению в интернете базы данных сторонников оппозиционера. "Версия, что я слил базу за миллион и положил деньги на свой счет, - вранье", - заявил бывший сотрудник ФБК в интервью онлайн-изданию "Бумага".

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