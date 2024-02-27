В Москве не могут найти помещение для прощания с Навальным

Помещение, где пройдет прощание с Алексеем Навальным, пока найти не удается. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter) сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш во вторник, 27 апреля.

Соратники Навального, по ее словам, обзвонили большинство частных и государственных ритуальных агентств, коммерческих площадок и похоронных залов.

Тело Навального доставили в Москву 25 февраля. На следующий день стало известно, что соратники погибшего оппозиционного лидера ищут помещение для публичного прощания с политиком, которое планируется провести "в конце этой рабочей недели". Пресс-секретарь Навального призвала связаться с ней тех, у кого есть подходящее для прощания помещение.

Повременить с похоронами

Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин уверен, что необходимо отложить захоронение для проведения дополнительных экспертиз. По его словам, Навального могли убить.

"Есть сведения о возможном применении насилия 15-16 февраля в отношении Алексея Навального в ИК-3, а также применение к нему связывания, обездвиживания, блокирования рук и ног, пыток холодом. Эту информацию мы передали команде Навального, точнее - главному расследователю и нашему коллеге Христо Грозеву", - заявил правозащитник.

Согласнео официальной версии, Навальный умер16 февраля в ИК-3 "Полярный волк". Как указывается в медицинском свидетельстве, которое вынуждена была подписать мать политика, смерть наступила "по естественным причинам".

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