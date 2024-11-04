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В Москве арестовали за взятку генерала Росгвардии

Кирилл Шестаков
4 ноября 2024 г.

Замначальника тыла Росгвардии Мирза Мирзаев арестован военным судом до 2 января 2025 года, сообщает ТАСС. По данным Telegram-канала Mash, генерал требовал от поставщика взятку 140 млн рублей.

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Перед зданием Московского городского суда (фото из архива)
Перед зданием Московского городского суда (фото из архива)Фото: Sergei Fadeichev/TASS/dpa/picture-alliance

Военный суд в Москве арестовал заместителя начальника тыла Росгвардии генерал-майора Мирзу Мирзаева по делу о взятке. Об этом в воскресенье, 3 ноября, сообщило российское государственное информагентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Мирзаев заключен под стражу до 2 января 2025 года. 

По данным близкого к российским силовикам Telegram-канала Mash, Мирзаев требoвал 140 млн рублей от поставщика модулей для быстровозводимых здaний. В противном случае генерал угрожал поставщику разорвать контракт стоимостью 480 млн рублей. Как утверждает Mash, фирма перевела Мирзаеву деньги через посредника, которого впоследствии также задержали. 

В конце сентября российский военный суд арестовал бывшего начальника авиационно-технической службы Росгвардии полковника Олега Гамаюнова. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, пишет издание "РБК". По версии следствия, Гамаюнов входил в состав организованной преступной группировки, созданной для хищения бюджетных средств, утверждал глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

 

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