  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Права человекаРоссия

В московском аэропорту задержали поэтессу Веронику Долину

Ольга Лебедева
15 ноября 2024 г.

Веронику Долину задержали по прилету из Тель-Авива 12 ноября, обвинив в незадекларированном провозе препаратов, сообщил Shot. Ее отпустили под обязательство о явкеё Антон Долин подтвердил задержание матери.

https://p.dw.com/p/4n1DI
Поэтесса и исполнительница авторской песни Вероника Долина
Вероника Долина, сентябрь 2022 годаФото: Pavel Kashaev/IMAGO

В московском аэропорту Жуковский задержали поэтессу и исполнительницу авторской песни Веронику Долину. Ее задержание в пятницу, 15 ноября, подтвердил в интервью изданию"Новая газета Европа" сын Долиной, кинокритик Антон Долин. "Остального не знаю, ждем развития событий".

Ранее в тот же день о задержании Долиной сообщил связанный с российскими силовыми ведомствами Telegram-канал Shot. Он утверждает, что артистка прилетела 12 ноября в Москву из Тель-Авива, на таможне у нее были обнаружены препараты "Ивалгин", "Трамадол", "Суматруптан", а также лекарства с содержанием кодеина и бротизолама, которые она не задекларировала при вылете из Израиля. Позже Долину освободили под обязательство о явке, сейчас она находится дома, написал Shot.

Долиной может грозить до 20 лет заключения

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям УК РФ о контрабанде сильнодействующих веществ и контрабанде наркотиков, по которым может грозить до 20 лет колонии, отмечается в сообщении. Исполнительница также заявила Telegram-каналу, что лекарства, из-за которых она была задержана, являются обезболивающими для личного пользования.

Вероника Долина - известная советская и российская исполнительница, поэтесса и бард, она публично выступила против войны РФ в Украине. Среди прочего она подписала открытое письмо Конгресса интеллигенции России "Поджигателям войны", опубликованное 21 февраля 2022 года на сайте "Эха Москвы". Ее сын Антон Долин, также публично критикующий российские власти, в октябре 2022 года был признан "иноагентом".

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Оппозиционный политик Алексей Навальный в суде, май 2022 года

Жертвы ужесточения уголовного преследования в РФ на фоне войны в Украине

Жертвы ужесточения уголовного преследования в РФ на фоне войны в Украине

После начала войны против Украины в России ужесточили уголовное законодательство. Наиболее известные политики и блогеры, осужденные по делам о "фейках" о российских ВС и об госизмене, - в галерее DW.
Правосудие и закон26 апреля 2023 г.20 фото
external

Антон Долин: "Воздух отравлен этой войной" (14.03.2022)

Антон Долин: "Воздух отравлен этой войной" (14.03.2022)

Кинокритик Антон Долин и политолог Кирилл Рогов никогда не думали об отъезде из России. Но им, как и многим другим известным людям, пришлось это сделать после 24-го февраля. Что они думают о нынешней ситуации в стране, о новых репрессивных законах, о поддержке "спецоперации" населением и об эффективности санкций?
Политика14 марта 2022 г.06:29 мин.
Антон Долин

Антон Долин о демарше России против "Оскара": Проще самим отказаться, чем получить унизительный игнор

Антон Долин о демарше России против "Оскара": Проще самим отказаться, чем получить унизительный игнор

В интервью DW кинокритик Антон Долин рассуждает о демарше России против "Оскара", почему Иран чаще России получает вожделенную статуэтку и о чем снимают кино европейцы.
Культура27 сентября 2023 г.
Показать еще