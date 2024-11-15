В московском аэропорту задержали поэтессу Веронику Долину

Веронику Долину задержали по прилету из Тель-Авива 12 ноября, обвинив в незадекларированном провозе препаратов, сообщил Shot. Ее отпустили под обязательство о явкеё Антон Долин подтвердил задержание матери.

В московском аэропорту Жуковский задержали поэтессу и исполнительницу авторской песни Веронику Долину. Ее задержание в пятницу, 15 ноября, подтвердил в интервью изданию"Новая газета Европа" сын Долиной, кинокритик Антон Долин. "Остального не знаю, ждем развития событий".

Ранее в тот же день о задержании Долиной сообщил связанный с российскими силовыми ведомствами Telegram-канал Shot. Он утверждает, что артистка прилетела 12 ноября в Москву из Тель-Авива, на таможне у нее были обнаружены препараты "Ивалгин", "Трамадол", "Суматруптан", а также лекарства с содержанием кодеина и бротизолама, которые она не задекларировала при вылете из Израиля. Позже Долину освободили под обязательство о явке, сейчас она находится дома, написал Shot .

Долиной может грозить до 20 лет заключения

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям УК РФ о контрабанде сильнодействующих веществ и контрабанде наркотиков, по которым может грозить до 20 лет колонии, отмечается в сообщении. Исполнительница также заявила Telegram-каналу, что лекарства, из-за которых она была задержана, являются обезболивающими для личного пользования.

Вероника Долина - известная советская и российская исполнительница, поэтесса и бард, она публично выступила против войны РФ в Украине. Среди прочего она подписала открытое письмо Конгресса интеллигенции России "Поджигателям войны", опубликованное 21 февраля 2022 года на сайте "Эха Москвы". Ее сын Антон Долин, также публично критикующий российские власти, в октябре 2022 года был признан "иноагентом".