В Молдове заблокировали семь прокремлевских сайтов

В Молдове заблокировали сайты РИА "Новости" и "Независимой газеты", а также онлайн-ресурсы, связанные с оккупационными властями Крыма. Под блокировку попал и сайт противников евроинтеграции Молдовы.

Служба информации и безопасности (СИБ) Молдовы распорядилась заблокировать в стране семь сайтов, объяснив, что они наносят ущерб национальной безопасности республики. Требование СМБ было направлено молдавским интернет-провайдерам в среду, 25 сентября.

Под блокировку попали сайты российского государственного информагентства РИА "Новости" и российской "Независимой газеты". Кроме того, должен быть заблокирован доступ молдавских пользователей к сайтам созданного Москвой "госсовета" Крыма, "Крымской газеты" и телеканала "Крым24".

Седьмой заблокированный ресурс - это сайт движения "Nu. Nu Acum" ("Нет. Не Сейчас"), которое призывает граждан Молдовы голосовать против вступления страны в Евросоюз. Референдум по этому вопросу запланирован на 20 октября, одновременно с голосованием на выборах президента Молдовы.

Блокировки прокремлевских сайтов в Молдове

В октябре 2023 года СИБ распорядилась ограничить доступ молдавских пользователей к 22 российским сайтам, включая онлайн-площадки информагентств ТАСС и "Интерфакс", телеканалов "Россия 1", НТВ и "Царьград". Весной 2023 года на территории Молдовы был заблокирован доступ к пяти сайтам прокремлевского агентства Sputnik, которое обвинили в распространении дезинформации.

Кроме того, в МИД Молдовы заявили, что поддержат санкции США против RT и медиагруппы "Россия сегодня".