В мире уже более 21 млн инфицированных вирусом SARS-CoV-2

Коронавирус SARS-CoV-2 выявлен уже у 21 072 125 жителей планеты, следует из данных международной группы волонтеров Worldometer. По их оценке, от заболевания COVID-19 к утру пятницы, 14 августа, скончались 757 471 человек, а почти 14 млн пациентов выздоровели.

В Германии максимальный с начала мая прирост

Между тем, в Германии зафиксировано 1449 новых заражений, сообщает Институт имени Роберта Коха (RKI). Таким образом, этот показатель второй день подряд остается максимальным с 1 мая. Всего в Федеративной Республике вирус обнаружен у 221 413 человек, 9225 пациентов скончались, 14 летальных исходов пришлись на минувшие сутки.

В Украине наивысший суточный прирост заражений

В Украине прирост подтвержденных заражений (1732 случая) стал наибольшим с момента проникновения инфекции в страну. Общее число инфицированных достигло 87 872 человек, из них 2011 скончались, 46 797 выздоровели. Больше всего пациентов с COVID-19 - в Львовской области (11 658), Киеве (10 160) и Ровненской области (7326), отмечает украинское министерство здравоохранения.

В России число новых заражений по-прежнему превышает порог в 5000

России за минувшие сутки выявлено 5065 новых заражений и 114 смертей среди больных COVID-19, следует из данных оперативного штаба. Всего в стране коронавирусная инфекция обнаружена у 912 823 человек, 15 498 больных скончались, 722 964 выздоровели.

Между тем глава российского Минздрава Михаил Мурашко заверил, что данные о доклинических и клинических испытаниях вакцины против нового коронавируса будут опубликованы в ближайшие дни. По словам министра, "данных, ограничивающих использование вакцины, нет", однако накануне беременности прививку делать не стоит.

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