В Минском горсуде начался процесс по делу блогера Пальчиса: кто он

Разжигание вражды группой лиц (ст. 130 УК Беларуси), организация массовых беспорядков (ст. 293 УК), организация действий, нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК) и призывы к действиям в ущерб национальной безопасности (ст. 369 УК) - таков перечень обвинений, предъявленных Эдуарду Пальчису, автору телеграм-канала "Palchys" и одноименного Youtube-канала, суд по делу которого начался в Минске в понедельник, 6 декабря, в закрытом режиме.

Пальчис был взят под стражу 27 сентября 2020 года. В тот день он успел проводить в аэропорт беременную жену, покинувшую Беларусь из-за опасений репрессий. Сперва блогера отправили отбывать 30 суток административного ареста, которые ему присудили заочно за участие в несанкционированных акциях протеста. Но по истечении этого срока Пальчис на свободу не вышел, в отношении него возбудили уголовное дело.

Открытки из тюрьмы для дочери, которую Пальчис не видел

"В эмиграции я родила нашу дочь Эмилию, в декабре ей будет годик", - рассказывает жена блогера Виктория Пальчис. Эдуард дочь видел только на фотографиях. Это, пожалуй, самый тяжелый момент для семьи - очень важно, говорит Виктория, подготовить мужа к тому, что после выхода на свободу у него будет немного другая семейная жизнь, и важно, чтобы он видел и понимал, как растет его дочь.

Эдуард Пальчис и его жена Виктория

Эдуард, рассказывает супруга, каждый месяц 16 числа присылает Эмилии письма с поздравлениями с днем рождения. Они приходят из СИЗО на домашний адрес, а потом их фото родственники пересылают ей через мессенджеры.

Виктория их просто зачитывает, и сперва, вспоминает она, маленькая Эмилия, конечно, игнорировала такие декламации. Но со временем ее удалось приучить откладывать игрушки и слушать внимательно - ребенок стал понимать, что происходит что-то важное, поясняет Виктория Пальчис: "Вот в таком виде в ее жизни присутствует отец".

Автор под псевдонимом Jhon Silver

В 2014 году в медиа-пространстве Беларуси появился и быстро стал заметным интернет-сайт "1863х" (в названии зашифрован год восстания Кастуся Калиновского в Российской империи на территории современной Беларуси и Литвы). Под псевдонимом Jhon Silver на нем публиковались острые тексты на историко-политические темы и о конфликте на востоке Украины. Около года никто не знал, кто стоит за этим медиа-ресурсом.

Пальчис создал сайт "1863х"

Зампредседателя Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Борис Горецкий вспоминает, что лишь в 2016 году, когда Эдуард Пальчис был задержан на границе России и Украины, стало понятно, что все медиа - это один талантливый парень из провинциальной Лиды. Годом ранее в Беларуси, куда Пальчиса экстрадировали, в отношении него было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК - 130 (разжигание вражды) и 343 (распространение порнографическим материалов).

Разжигание вражды нашли в девяти его текстах, а под порнографией подразумевались скриншоты оскорблений в соцсетях, которые присылали блогеру его недруги. В СИЗО Эдуард Пальчис провел тогда 10 месяцев. В суде, продолжает Горецкий, адвокаты по сути доказали невиновность Пальчиса. Они добились проведения ряда экспертиз, результаты которых опровергали обвинения как в разжигании розни, так и в распространении порнографии. "Но дело носило явно политический характер, и вердикт был обвинительным: 1 год и 9 месяцев ограничения свободы - так называемой "домашней химии", - говорит Горецкий.

Следствие и доказательства по делу Пальчиса

В 2018 году, отмечает Виктория Пальчис, ее муж перестал обновлять интернет-сайт и сконцентрировался на соцсетях, Youtube и Telegram-канале под общим брендом "Palchys". Предпочтение он уже отдавал не только истории, но и текущим новостям. В апреле нынешнего года все эти ресурсы, которые насчитывали около 30 тысяч подписчиков были признаны белорусскими силовиками экстремистскими.

А в середине ноября, продолжает Виктория, пресс-служба Следственного комитета опубликовала комментарии по делу Пальчиса, используя совершенно не юридическую терминологию. В них, в частности, отмечается, что Эдуард использовал Telegram-канал "для управления сознанием толпы и внушения нужной информации". "Но как можно доказать управление сознанием?" - недоумевает Виктория Пальчис. Нынешнее обвинение, предполагает она, будет слеплено из постов и обрывков из сообщений мужа в соцсетях, хотя следствие по делу, по ее выражению, выглядело иногда комично: доходило до того, что следователь звонила родственникам блогера и спрашивала, кем они ему приходятся.

Слова Виктории отчасти подтвердил журналист Дмитрий Лукашук, которому в мае также звонила следователь и спрашивала, в каких он отношениях с блогером. Лукашук тогда пояснил, что Эдуард Пальчис интересен ему в качестве эксперта для программ "Европейского радио для Беларуси". А в конце беседы следователь попросила журналиста назвать его фамилию и имя, отчего Лукашук просто опешил: "Она открыто сказала, что понятия не имеет с кем говорит и просто звонит по номерам телефонов по списку".

Юрист правозащитного центра "Весна" Павел Сапелко подчеркивает, что деятельность Эдуарда Пальчиса была открытой и направленной на реализацию прав, закрепленных в конституции. А обвинения, которые ему предъявлены, по мнению Сапелко, не имеют ничего общего с характером деятельности блогера, поэтому правозащитное сообщество не колеблясь признало его политзаключенным и требует освобождения. Также правозащитники требуют открытого суда, который в последнее время в Беларуси стал скорее исключением, чем правилом. "В закрытых залах, очевидно, гораздо проще принимать незаконные приговоры", - резюмировал Павел Сапелко.

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