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Разбитый украинский танк на улицах оккупированного РФ Мелитополя (фото из архива)
Разбитый украинский танк на улицах оккупированного РФ МелитополяФото: Sergei Cherkes/DW
КонфликтыУкраина

В Мелитополе и Бердянске почти одновременно произошли взрывы

Александра Иванова
14 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 25 сентября.

https://www.dw.com/ru/v-melitopole-i-berdanske-pocti-odnovremenno-progremeli-vzryvy/a-63229054

На 214-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 25 сентября (время московское).

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В дагестанском селе Эндирей протестующие против мобилизации резервистов для участия в войне против Украины перекрыли дорогу. На видео с места событий, которое опубликовал Telegram-канал "Утро Дагестан", видно, как мужчина в форме сотрудника правоохранительных органов стреляет в воздух.

Кадры с места событий публикует и Telegram-канал правозащитного движения "Весна". По его сведениям, протестующие в Дагестане перекрывают федеральную трассу Хасавюрт-Махачкала.

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Сербия не признает результатов "референдумов" о вхождении оккупированных РФ территорий Украины в состав России. "Республика Сербия в соответствии с Уставом ООН, а также в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права не может принять результаты референдума в украинских регионах", - цитирует в этой связи агентство ТАСС главу МИД Сербии Николу Селаковича.

"С одной стороны, мы принципиально привержены принципам и правилам международного права и Уставу ООН, с другой стороны, это (признание результатов "референдумов" на востоке Украины. - Ред.) полностью бы противоречило нашим государственным и национальным интересам, (было бы. - Ред.) полностью противоположно нашей национальной политике сохранения территориальной целостности и суверенитета и приверженности принципу неизменности границ",  - подчеркнул сербский дипломат.

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Сегодня по-настоящему падает и уходит в историю Советский Союз. Такое мнение высказала белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, выступая на книжном фестивале Open Books в Вильнюсе. "Нам казалось, что это (уход СССР в историю. - Ред.) произойдет без крови. Нет, крови уже много, а будет еще больше. И я сегодня пишу об этом книгу", - подчеркнула она, добавив, что, с ее точки зрения, то, что происходит сегодня в России,  - "один к одному что творилось во время афганской войны".

В Бердянске и Мелитополе прогремели взрывы

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В украинских городах Бердянск и Мелитополь практически одновременно прогремели взрывы, сообщает Telegram-канал "Бердянск сейчас". Отмечается, что в Бердянске звуки взрыва были слышны в центре города.

По сведениям Telegram-канала "РИА-Мелитополь", был подорван автомобиль возле мэрии Бердянска. Telegram-канал "Бердянск сейчас" указывает в этой связи на сообщения российских СМИ о взрывах у здания исполкома с фото оцепления с места взрыва. "Местные утверждают, что взорвался автомобиль. Дым идет до сих пор", - добавляют авторы канала.

Хроника событий 25 сентября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 24 сентября 14.00 - 23.59 >>>

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Telegram-канал "РИА-Мелитополь"

Сообщение Telegram-канала "РИА-Мелитополь" о взрыве автомобиля в Бердянске
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