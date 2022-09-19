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Полицейские занимают свои места перед государственными похоронами Елизаветы II
Полицейские занимают свои места перед государственными похоронами Елизаветы IIФото: Vadim Ghirda/AP Photo/picture alliance
ПолитикаВеликобритания

В Лондоне завершилось публичное прощание с Елизаветой II

Ольга Лебедева
5 мин. назад

После продолжавшегося несколько дней прощания подданных с королевой гроб с телом Елизаветы доставят в Вестминстерское аббатство, где пройдет богослужение с участием более 2 тысяч высокопоставленных лиц.

https://www.dw.com/ru/v-londone-zaversilos-publicnoe-prosanie-s-elizavetoj-ii/a-63167425

В Лондоне завершилась продолжавшаяся несколько дней церемония публичного прощания с королевой Елизаветой II, скончавшейся почти две недели назад на 97-м году жизни. Утром в понедельник, 19 сентября, последние посетители в Вестминстерском холле отдали дань памяти королеве.

После этого гроб с ее телом доставят в Вестминстерское аббатство, где пройдет государственная панихида с участием членов королевской семьи, премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и нескольких ее предшественников, а также сотен высших государственных чиновников и членов королевских семей зарубежных государств. В общей сложности в государственных похоронах Елизаветы II будут участвовать более 2 тысяч человек, в том числе федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) и президент США Джо Байден. На официальные мероприятия не приглашены официальные лица из России и Беларуси.

Государственные похороны - впервые с 1965 года

Бывший архиепископ Йоркский Джон Сентаму в интервью BBC заявил, что королева пожелала, чтобы официальная церемония прощания "не была скучной" и доходила бы до самого сердца. Известно, что в конце панихиды согласно желанию Елизаветы выступит ее личный волынщик Пол Бернс. Он исполнит традиционную траурную песню "Sleep, Dearie, Sleep", под нее гроб вынесут из собора. По окончании богослужения гроб с телом королевы провезут по Лондону в Виндзор, где она будет вечером похоронена.

Государственные похороны Елизаветы II станут первой подобной церемонией в Великобритании после смерти бывшего премьер-министра Уинстона Черчилля в 1965 году. Они проходят при соблюдении масштабных мер безопасности. День похорон королевы объявлен в Великобритании официальным выходным. В Германии в этот день также решено приспустить государственные флаги, соответствующее распоряжение издала глава МВД ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser).

За прошедшие дни с королевой пришли попрощаться сотни тысяч человек, которым пришлось отстоять многокилометровую очередь в Вестминстерский дворец, время ожидания в отдельных случаях превышало сутки. Поздним вечером 18 сентября людям больше не разрешали вставать в очередь.

Смерть 96-летней королевы Елизаветы II

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в шотландском Балморале. Несколькими месяцами ранее Соединенное Королевство отметило 70-летие ее пребывания на троне. Елизавета II стала первым британским монархом с таким сроком правления. Она взошла на трон 6 февраля 1952 года после смерти отца - короля Георга VI.

Новым королем Великобритании стал 73-летний Карл III, бывший принц Чарльз. Он дольше всех в истории Великобритании оставался принцем Уэльским и наследником престола.

Смотрите также:

Смерть королевы Елизаветы Второй

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