В Лондоне заявили о значительном политическом риске Путина

Объявление президентом РФ Владимиром Путиным "частичной мобилизации" является фактическим признанием того, что Россия исчерпала запас добровольцев, желающих воевать в Украине, считает министерство обороны Великобритании. Даже эта ограниченная мобилизация, по всей вероятности, будет крайне непопулярна среди части населения России. Путин идет на значительный политический риск в надежде создать столь необходимую боевую мощь", - написало ведомство в Twitter в четверг, 22 сентября.

По его мнению, даже при наборе 300 тысяч человек в рамках мобилизации российские власти столкнутся с логистическими и административными проблемами. Скорее всего, они попытаются создать новые формирования из призванных по мобилизации, но они вряд ли будут боеспособны в течение нескольких месяцев, пишет Минобороны Великобритании.

ISW: мобилизация в РФ не лишит Киев возможности вернуть захваченные территории

В свою очередь американский Институт изучения войны (ISW) считает, что объявление Путиным мобилизации отражает многие проблемы, с которыми РФ сталкивается на фоне неудач на фронте, но они не могут быть решены в скором времени. По мнению аналитиков, приказ Путина "не создаст значительной боевой мощи России в ближайшие месяцы".

"Этого может быть достаточно, чтобы поддерживать нынешний уровень численности российских вооруженных сил в 2023 году за счет компенсации российских потерь, хотя даже и это еще не очевидно", - указывается далее. Тем самым, мобилизация в РФ не лишит Украину возможности освободить большую часть своей оккупированной территории в течение зимы, уверены авторы обзора.

Путин объявил "частичную мобилизацию"

Накануне утром Владимир Путин выступил с обращением к россиянам и объявил "частичную мобилизацию" с целью "защиты родины и целостности". При этом он сослался на решение самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а также оккупационных властей Херсонской и Запорожской областей о проведении референдумов с целью присоединения к РФ и заявил, что Москва сделает "все, чтобы обеспечить безопасные условия для референдумов". Указ уже подписан, о решении проинформирован парламент, мобилизация начинается уже в тот же день, сообщил он.

Российский президент пообещал, что призываться будут только граждане, состоящие в запасе, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Между тем в его указе не указаны критерии и принципы призыва и не разъясняется частичный характер мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

Молодежное демократическое движение "Весна" после этого призвало россиян выйти на акции протеста по всей стране. Активисты подчеркнули, что после объявления мобилизации "война по-настоящему придет в каждый дом и каждую семью", а россияне "должны гибнуть, чтобы исправить ошибки путинского режима, который ввергнул Россию в чудовищную бойню, изоляцию и нищету". "Акция протеста - это только начало. Мы уверены, что решение о могилизации может стать концом для этой власти. Сейчас стране нужно выходить. Все в наших руках!", - добавили они.

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