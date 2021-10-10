В Ливане возобновилась подача электроэнергии

Электрическая сеть Ливана возобновила свою работу в воскресенье, 10 октября, после доставки военными топлива на две ключевые электростанции, заявил министр по делам энергетики и водных ресурсов Валид Файяд. "Сеть вернулась к нормальной работе, как это было до того, как закончилось топливо на "Дейр-Аммаре" и "Аль-Захрани", - сказал он.

Министр поблагодарил ливанскую армию за передачу 6 миллионов литров топлива для разделения поровну между обеими станциями. Однако подача электроэнергии по-прежнему будет осуществляться не более чем на несколько часов в день, как это было в последние месяцы.

Государственная электроэнергетическая компания EDL заявила днем ранее, что прибытие партии топлива ожидается в ближайшие часы, но разгрузка состоится лишь через несколько суток.

Положение усугубляет экономический кризис

Работа двух крупнейших ливанских электростанций "Аль-Захрани" и "Дейр-Аммар" накануне была остановлена, что привело к полному отключению государственной электросети уже вторично за этот месяц.

С момента окончания гражданской войны 1975-1990 годов в Ливане неоднократно происходили отключения электроэнергии. Положение сильно усугубил экономический кризис, из-за которого государство, испытывающее недостаток денежных средств, в последние месяцы импортирует минимальное количество топлива для производства электроэнергии.

При этом центральный банк республики одобрил предоставление кредита в 100 миллионов долларов для проведения тендеров на импорт топлива с этой целью, сообщило ливанское министерство по делам энергетики и водных ресурсов.

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