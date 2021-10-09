В Ливане полностью отключено электричество

В Ливане прекращена централизованная подача электроэнергии. Это произошло после остановки работы двух крупнейших электростанций из-за нехватки топлива. Об этом в субботу, 9 октября, агентству Reuters сообщил неназванный собеседник в ливанском правительстве.

По его сведениям, электросеть республики полностью прекратила работу в субботу в полдень, и маловероятно, что подача питания возобновится до 11 октября. Электричество может быть отключено и на более долгий срок, допустил собеседник агентства.

Ливан переживает тяжелый экономический кризис

Государственная электроэнергетическая компания EDL подтвердила, что работа двух крупнейших электростанций "Аль-Захрани" и "Дейр-Аммар" остановлена. Прекращение их деятельности "непосредственно повлияло на стабильность электросети и привело к ее полному отключению, без возможности возобновления работы в ближайшее время", говорится в заявлении.

По словам собеседника Reuters, государственная электроэнергетическая компания попытается использовать топливо из резервов военных, чтобы обеспечить временную работу электростанций, однако в ближайшее время это не произойдет.

У многих ливанцев есть дизельные генераторы, но топливо для них тоже в дефиците. Ливан парализован экономическим кризисом, который усугубляется с сокращением поставок топлива из-за рубежа. С 2019 года курс местной валюты снизился на 90 процентов.

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