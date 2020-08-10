Новым премьером Ливана назначен бывший посол страны в ФРГ

Новым главой правительства Ливана назначен Мустафа Адиб, до этого занимавший пост посла в ФРГ, сообщил в понедельник, 31 августа, офис президента страны. Выступая по телевидению с речью по поводу вступления в должность, Адиб заявил, что в Ливане "необходимо за рекордное время сформировать правительство и немедленно начать приводить в жизнь реформы". Кроме прочего, он пообещал приложить усилия, чтобы страна получила международную финансовую помощь.

Мустафа Адиб - относительно малоизвестный политик. Хасан Диаб, который временно исполнял обязанности главы правительства Ливана, ушел в отставку после двух взрывов аммиачной селитры в порту Бейрута, унесших жизни более 180 человек. Эти взрывы, разрушившие половину ливанской столицы, существенно усугубили политический и экономический кризис в стране, отмечает агентство AFP.

Взрывы в порту Бейрута и экономический кризис в Ливане

По оценке Всемирного банка, экономические последствия этой катастрофы измеряются суммой от 6,7 до 8,1 млрд долларов. По данным Всемирного банка, на восстановление Ливану экстренно требуются от 605 до 760 млн долларов. В связи с этим Адиб заявил, что его первым шагом на посту премьер-министра станут переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о финансовой помощи.

Мустафа Адиб занимал должность посла Ливана в Германии с 2013 года. Он считается доверенным лицом бывшего премьер-министра Ливана Наджиба Микати. В Ливане руководящие государственные посты традиционно распределяются между крупными религиозными группами. Так, президент страны до сих пор был всегда представителем христиан, глава правительства - суннитов, а председатель парламента - шиитов, указывает AFP.

После взрывов в порту Бейрута по Ливану прокатилась волна протестов, которые впоследствии переросли в массовые беспорядки. Демонстранты, в частности, обвиняли правящую коалицию Ливана в том, что коррупция и некомпетентность правительства стали одной из причин трагедии в порту Бейрута.

Смотрите также:

Миграционный кризис: в страхе перед зимой Наступают холода Зима в Германии еще не вступила в свои полные права, но многие беженцы уже страдают от экстремальных метеорологических условий, с которыми столкнулись в конце своего изнурительного путешествия по "балканскому маршруту". Если дневная температура на германо-австрийской границе еще держится на двузначных плюсовых отметках, то по ночам столбик термометра падает ниже нуля.

Миграционный кризис: в страхе перед зимой Спасение у костра Обнаружив неподалеку маленький лесок, беженцы набрали сухостоя на костер. В 2015 году более 60 тысяч человек попросили убежища в Австрии, однако эти люди намерены продолжить путь в сторону Германии. Чтобы подобные картины поскорее ушли в прошлое, на "балканском маршруте" вскоре будут размещены около ста тысяч временных жилищ, пять тысяч из них - в Австрии.

Миграционный кризис: в страхе перед зимой Пограничная палатка Начиная с 30 октября, границу между Австрией и Германией могут пересекать только пятьдесят человек в час. Ограничение призвано помочь с регистрацией. А пока длится ожидание, в австрийском местечке Коллершлаг установили большую палатку для защиты от холода. Это отапливаемое помещение вмещает до тысячи человек.

Миграционный кризис: в страхе перед зимой Ожидание на границе Сохранится ли обговоренное между германскими и австрийскими властями ограничение на пограничный переход? Это пока под вопросом. Палаточные лагеря в приграничных районах безнадежно переполнены. На австрийской стороне больше тысячи человек скопились как в Куфштайне, так и в Коллершлаге (на фото). Они ожидают разрешения, чтобы продолжить путь в Германию.

Миграционный кризис: в страхе перед зимой Ужасные условия на Балканах Куда больше трудностей с сооружением зимних убежищ у других стран на "балканском маршруте". На днях близ поселка Ригонце в Словении многие беженцы были вынуждены коротать время под дождем, практически лишенные укрытий. Большинство временных жилищ в Словении не утеплено. Ситуация в других государствах на Балканском полуострове вряд ли выглядит лучше.

Миграционный кризис: в страхе перед зимой Опасное путешествие по Эгейскому морю Греческий остров Лесбос - первая европейская цель для многих беженцев. Температура воды на севере Эгейского моря сейчас составляет около +20 по Цельсию. К концу года она упадет примерно до +17. "Когда метеорологические условия ухудшаются, нелегальные перевозчики понижают цены, поэтому прибудет еще больше беженцев", - поясняет корреспондент DW Омейра Хиль.

Миграционный кризис: в страхе перед зимой Отапливаемые палатки Немецкие политики и органы власти предлагали размещение беженцев в палатках в качестве "промежуточного решения". Это было летом. Но прошло время и стало ясно: многим людям придется в таких палатках провести в Германии всю зиму. Однако далеко не все палаточные лагеря успели оборудовать обогревательными приборами, как этот, расположенный в Нижней Саксонии.

Миграционный кризис: в страхе перед зимой Смертельно опасные заморозки Не только в Европе беженцы опасаются суровых холодов. Почти 200 тысяч человек укрываются в Ливане, в импровизированных пластиковых хижинах в долине Бекаа. Прошлой зимой люди здесь уже настрадались от снега и мороза (см. фото), но местные землевладельцы противятся установлению утепленных палаток. Они не хотят, чтобы сирийские беженцы задержались надолго. Автор: Андреас Нолль, Александр Дельфинов

