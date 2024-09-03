В Ла-Манше - не менее 12 погибших после опрокидывания лодки

По меньшей мере 12 человек утонули после того, как небольшая лодка, на борту которой находилось порядка 70 мигрантов, опрокинулась во вторник, 3 сентября, в проливе Ла-Манш. Об этом в соцсети Х сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. Он добавил, что все госведомства мобилизованы для поиска пропавших без вести и оказания помощи пострадавшим. Трагедия произошла недалеко от северного побережья Франции в районе округа Булонь-сюр-Мер.

Морская префектура Франции сообщила, что спасательная операция у северного французского побережья, в городе Ле-Портель близ Булонь-сюр-Мер, продолжается. Из воды были извлечены 65 человек, двенадцать из которых признаны погибшими. По данным местных властей, еще несколько человек были спасены, но находятся в "тяжелом состоянии" Число погибших еще может возрасти, предупредили власти.

По меньшей мере два человека числятся пропавшими без вести - вероятно, они также утонули. "К сожалению, днище лодки разорвалось", - сказал Оливье Барбарен, мэр Ле-Портеля, пригорода Булонь-сюр-Мер, где был организован пункт первой помощи пострадавшим.

Cудно пыталось переправиться из Франции в Великобританию, когда его заметило французское судно Minck, которое пришло ему на помощь, сообщил капитан Minck агентству AFP.

В 2024 году при попытке пересечь Ла-Манш погибли порядка 25 человек

Как пишет агентство dpa, мигранты неоднократно пересекали Ла-Манш, чтобы добраться до Великобритании. Часто они переправляются на небольших резиновых лодках. Эта морская переправа опасна в том числе и потому, что через пролив проходит множество крупных судов, которые создают волны.

Великобритания уже некоторое время пытается остановить миграцию через Ла-Манш, в том числе с помощью Франции. Предыдущее правительство консерваторов применяло механизмы сдерживания мигрантов "жесткими методами", депортируя их в Руанду независимо от их фактического происхождения. Однако новый британский премьер-министр Кир Стармер намерен прекратить эту программу.

Всего за несколько дней до новой трагедии в проливе Стармер встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, чтобы обсудить меры борьбы с нелегальной миграцией через Ла-Манш. Согласно данным агентства AFP, в 2024 году при попытке пересечь пролив между Францией и Великобританией погибли уже около 25 человек.