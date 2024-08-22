ФРГ - основной пункт назначения для нелегалов в 2023 году

Чаще остальных немецкую границу пытались нелегально пересечь граждане Сирии, Турции и Афганистана. Чтобы попасть на территорию ФРГ, большинство из них прибегали к помощи "переправщиков".

В 2023 году Германия стала основным государством назначения в Европейском Союзе для нелегальных мигрантов, следует из отчета Федерального ведомства уголовной полиции (BKA) , опубликованного в среду, 21 августа. На долю ФРГ приходится 266 224 случая незаконного пересечения границ из 380 200 случаев в рамках всей Шенгенской зоны.

Лидерами по нелегальному пересечению немецкой границы стали граждане Сирии (54 207 человек), Турции (35 732 человека) и Афганистана (35 370 человек). Чтобы попасть на территорию ФРГ, нелегалы чаще всего прибегали к помощи "переправщиков". Примерно каждый второй человек, нелегально переправленный в Германию, прибыл из Польши (41,9%), примерно каждый третий - из Австрии (29,4%), и примерно каждый пятый - из Чехии (22,5%).

Нелегальные "переправщики"

В 2023 году был зафиксирован рост случаев переправки нелегальных мигрантов через европейские границы в контейнерах. Согласно отчету BKA, количество подобных случаев за год более чем удвоилось, а число переправленных таким образом лиц (около 17 500) увеличилось почти в пять раз. В ведомстве отмечают, что транспортировка в контейнерах "бесчеловечна" и крайне опасна для самих нелегалов из-за высокого риска травм при авариях, переохлаждения, недостатка кислорода и обезвоживания.

Количество выявленных организованных преступных группировок, основной деятельностью которых является нелегальная переправка мигрантов, также продолжает расти - с 49 в 2022 году до 58 группировок в 2023 году. По данным BKA, чаще всего за подобную деятельность привлекаются к ответственности уроженцы Сирии, Германии, Турции и Украины.

Для связи с заказчиками "переправщики" используют мессенджеры Telegram или WhatsApp. Для рекламы своих социальных услуг и размещения вакансий контрабандисты используют социальные сети.