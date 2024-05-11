Эмир Кувейта распустил парламент

Эмир Кувейта Мишаал аль-Джабер ас-Сабах заявил, что не позволит использовать демократию для разрушения страны. В Кувейте на четыре года приостанавливается действие ряда статей конституции.

В Кувейте спустя полтора месяца после парламентских выборов эмир Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах в пятницу, 10 мая, распустил парламент и приостановил действие ряда статей конституции сроком на четыре года. В течение этого времени в стране будут пересмотрены "все аспекты демократического процесса", объявил он, подчеркнув, что не позволит использовать демократию для разрушения государства.

На четырехлетний переходный период законодательные полномочия в Кувейте перейдут к эмиру и кабинету министров. Аль-Джабер ас-Сабах обвинил целый ряд депутатов во вмешательстве в полномочия эмира по выбору наследного принца и выдвижении условий по формированию правительства. Конкретных имен он не назвал.

Кронпринца - как правило следующего правителя Кувейта - назначает действующий эмир. По закону престол переходит к наследному принцу автоматически после смерти эмира, но наследника должен утвердить парламент.

Сложности с формированием правительства

Избранный в начале апреля парламент нового созыва должен был собраться на первое заседание 12 мая, но целый ряд депутатов отказались участвовать в работе правительства. Согласно Конституции Кувейта, до завершения формирования кабинета как минимум один депутат должен взять на себя полномочия министра, но кандидату в премьеры не удалось убедить сделать это ни одного из новоизбранных парламентариев.

Власть в Кувейте - стране с населением в 4,5 млн человек - сосредоточена преимущественно в руках членов правящей семьи ас-Сабах, но в 1962 году эта страна первой в арабском мире ввела парламентскую систему, и ни в одном другом государстве Персидского залива законодательный орган не имеет столько влияния, сколько в Кувейте. В числе прочего депутаты имеют право публично опрашивать членов правительства и влиять на госбюджет.

Женщины в Кувейте с 2005 года обладают и активным, и пассивным избирательным правом. В то же время в последние годы работа правительства Кувейте то и дело затруднялась политическими конфликтами между избранными депутатами и назначенными эмиром министрами.