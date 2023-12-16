США и ЕС выразили соболезнования после смерти эмира Кувейта

Спустя несколько часов после обнародования факта смерти эмира Кувейта шейха Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха в субботу, 16 декабря, президент США Джо Байден, а также отдельно от него председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразили соболезнования Эль-Кувейту.

"Шейх Наваф был ценным партнером и настоящим другом Соединенных Штатов на протяжении десятилетий своей службы. Я выражаю соболезнования семье шейха Навафа и народу Кувейта от имени Соединенных Штатов Америки и американского народа", - говорится в сообщении американского лидера, опубликованном Белым домом. Вашингтон намерен "продолжать укреплять давние связи между правительствами и народами США и Кувейта", чтобы гарантировать "мир и стабильность на Ближнем Востоке".

"Европейский Союз выражает свои соболезнования и сочувствие семье ас-Сабах, народу и правительству Кувейта в связи с его утратой", - говорится в совместном заявлении глав Еврокомиссии и дипломатии ЕС. В нем отмечается, что Брюссель помнит "неизменную преданность покойного эмира служению своей стране, даже в неспокойные времена". Как и в заявлении Байдена, Боррель и фон дер Ляйен от лица Евросоюза намерены "продолжать работать над укреплением прочного и долговременного партнерства с государством Кувейт и его народом".

Престолонаследник Кувейта - 83-летний брат эмира

Ранее в этот же день канцелярия эмира Кувейта в эфире государственного телевидения сообщила, что шейх Наваф скончался в возрасте 86 лет. Регулярный телевизионный эфир был прерван чтением аятов из Корана, что в странах Персидского залива обычно случается в случае смерти одного из членов правящей династии.

В конце ноября шейх Наваф был госпитализирован из-за необходимости неотложной медицинской помощи. Наследовать престол должен 83-летний брат покойного шейха принц Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.

16-й эмир Кувейта правил государством Персидского залива в течение трех лет, вступив на трон в сентябре 2020 года после смерти своего 91-летнего сводного брата Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, возглавлявшего эмират с 2006 года по 2020 год.

Страна - шестая в мире по объемам нефти

Кувейт с 4,2-милионным населением обладает шестыми по объему запасами нефти в мире. Противостоящий Ираку эмират является союзником США, в нем размещены 13,5 тыс. американских военных и база американских ВВС "Эль-Удейд". В 1962 году Кувейт стал первой страной Персидского залива, которая ввела парламентскую систему правления, а сейчас кувейтский парламент является наиболее сильным и влиятельным среди других стран региона. С 2005 года кувейтские женщины имеют активное и пассивное избирательное право.

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