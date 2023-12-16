Шейх Наваф из правящей династии ас-Сабах умер в возрасте 86 лет. На трон должен взойти его 83-летний сводный брат Мишааль.

В возрасте 86 лет скончался эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Об этом в субботу, 16 декабря, "с большой печалью и болью" сообщила канцелярия эмира в эфире государственного телевидения. Ранее регулярный телевизионный эфир был прерван чтением аятов из Корана, что в странах Персидского залива обычно случается в случае смерти одного из членов правящей династии.

Престолонаследник - 83-летний сводный брат эмира

В конце ноября шейх Наваф был госпитализирован из-за необходимости неотложной медицинской помощи. Наследовать престол должен 83-летний брат покойного шейха принц Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.

16-й эмир Кувейта правил государством Персидского залива в течение трех лет, вступив на трон в сентябре 2020 года после смерти своего 91-летнего сводного брата Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, возглавлявшего эмират с 2006 года по 2020 год. Он был назначен наследным принцем с 2006 года указом шейха Сабаха.

Кувейт 4,2-милионным населением обладает шестыми по объему запасами нефти в мире. Противостоящий Ираку эмират является союзником США, в нем размещены 13,5 тыс. американских военных и база ВВС США "Эль-Удейд". В 1962 году Кувейт стал первой страной Персидского залива, которая ввела парламентскую систему правления, а сейчас кувейтский парламент является наиболее сильным и влиятельным среди других стран региона. С 2005 года кувейтские женщины имеют активное и пассивное избирательное право.

Смотрите также: