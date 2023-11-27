Мусульманин с украинской душой. Бегство от двух войн

Истории бегства украинцев от войны чем-то похожи, но у тунисца Амина Бубакера, прожившего на Полтавщине почти 20 лет, она - особенная. В далеком 2004 году молодой тунисец приехал учиться в Украину на фармацевта. Сначала он изучал русский язык в Полтаве, а потом поступил в Национальный фармацевтический университет в Харькове. После третьего курса фармацевтики он параллельно заочно поступил на факультет культурологии Украинского исламского университета в Киеве .

В итоге, получив две специальности, Амин решил пойти по третьему пути. "Главным направлением моей деятельности стал ментальный коучинг в сфере укрепления семейных отношений, саморазвития личности и решения жизненных проблем. Я зарегистрировал в Украине свою фирму и 13 лет занимался своим любимым делом - консультировал и тренировал людей, как справляться с проблемами, которые возникают в жизни в самых разных взаимоотношениях", - объясняет в интервью DW Амин Бубакер на русском языке.

На украинском он тоже говорит, но хуже, чем на русском, хотя, по его словам, все понимает. "Когда я приехал в Украину, то во многих вузах, включая медицинские, еще преподавали на русском языке, поэтому я его и стал изучать, но когда женился на украинке, то жена учила меня своему родному языку - украинскому", - объясняет Амин.

По его словам, за 20 лет жизни в Украине он ментально чувствует себя украинцем. С женой Лилией они воспитывали троих детей - двоих совместных и дочь от первого брака жены. "Меня часто спрашивают, какую страну я люблю больше: Украину или Тунис? Я без колебаний отвечаю: я - украинец. Ведь в Украине я получил свой диплом, здесь я встретил любовь своей жизни, здесь родились мои дети. В Украине я прожил самые лучшие годы своей жизни. Не только я сам, но и мои друзья и родственники со стороны жены называли меня мусульманином с украинской душой", - с гордостью в голосе говорит Амин.

Коронавирус и война. Беда не приходит одна

"Оформлению украинского гражданства помешала коронавирусная пандемия. Практически все наши беды начались с нее, - рассказывает он. - Моя жена Лилия была в отпуске по уходу за младшим сыном Арсланом, а я, будучи частным предпринимателем, из-за пандемии испытывал трудности с работой, поэтому начал перестраивать ее на онлайн-режим". Несмотря на то, что семья старалась избегать контактов с внешним миром, супруги все же заразились ковидом - сначала жена, а за ней и Амин. Состояние его жены ухудшалось, но она из-за детей не хотела ложиться в больницу, потому что еще кормила сына грудью. Когда ей стало совсем плохо, врачи настояли на госпитализации. Женщина попала в реанимацию.

"Трудно представить себе, через какой ужас мне с малолетними детьми пришлось пройти, когда через несколько дней раздался звонок из больницы и мне сказали, что моя жена умерла. Организация похорон в условиях пандемии, как вы понимаете, была сопряжена с большими трудностями, но еще страшней было сообщить детям, что мама больше не вернется домой", - вспоминает Амин. По его словам, для него и детей в октябре 2021 года начался настоящий ад. Старшую дочь забрала к себе бабушка, это стало для младших детей еще одной трагедией.

Не успел сорокалетний Амин приспособиться к новой роли отца-одиночки, как через несколько месяцев началась война. "Поэтому я не устаю повторять, что беда приходит не одна, - говорит Амин. - Я проснулся, открыл Facebook и увидел множество видео со взрывами бомб в наших любимых городах - Киеве, Харькове. Именно в этот момент над нашим домом летал военный самолет, и я впервые осознал, что война - не на экранах смартфонов или в теленовостях, а тут, в нашей жизни, а враг - над нашими головами". Резкий вой самолетов и сирен приводили детей в ужас. "Так как у нас не было подвала, мы поехали в другой конец города - к нашей приятельнице, - вспоминает отец-одиночка. - В подвале ее дома можно было спрятаться".

Бегство от двух войн

"Однажды, когда я увидел, как мой двухлетний сын, свернувшись калачиком, спит на бетонном полу, а восьмилетняя дочь со слезами на глазах стоит в одной кроссовке на морозе, перед моими глазами пролетело мое собственное детство. Мы с родителями в 1991 году бежали от войны в Кувейте, где мой отец работал учителем в школе, назад в Тунис, - говорит Амин. - Мы вернулись на родину и начали с нуля - без крыши над головой, в нужде и бедности. Вспоминая то время, я четко осознал, что мне надо срочно спасать от войны своих детей. И тут же принял решение уехать из Полтавы в западную часть страны - во Львов".

Амину с детьми повезло, считает он: "Наверное, вы видели в репортажах, что творилось на вокзалах украинских городов. Мы с трудом смогли пробраться в поезд до Львова. Мы ехали стоя 14 часов в переполненном вагоне, детям, слава богу, нашлось место в туалетной комнате. Нас предупредили, что в предыдущем поезде четырехлетнего мальчика толпа задавила на смерть, поэтому люди пропустили моих малолеток в туалет - там было безопасней из-за давки".

Сын Амина Арслан с сестрой Мерьям в поезде на пути во Львов Фото: privat

Из Львова семье предложили ехать до Ужгорода - чтобы попасть в Словакию. Амина это устроило. Голодных и измученных дорогой отца с детьми приняла у себя дома женщина-пастор. Здесь Амин с детьми начали потихоньку приходить в себя. Они прожили в Словакии несколько недель, пока брат Амина, работающий фармацевтом в немецком Дюссельдорфе, не пригласил их в гости. Братья к тому моменту не виделись уже около пяти лет.

Главное, чтобы дети были в безопасности

"Мы не думали, что война продлится так долго, поэтому решили переждать ее у брата в Германии", - вспоминает Амин. Так как Амин не украинец по документам, ему и его детям полгода не выплачивали пособий. Но, по его словам, в Дюссельдорфе они встретили прекрасных людей, которые их поддержали морально и материально: две семьи - из Грузии и Беларуси - стали для них как родные. Дочь вскоре определили в школу, сына - в детский сад, а сам Амин начал посещать интеграционный курс.

Прошло уже больше года с тех пор, как они живут в Дюссельдорфе. Когда закончится война, Амин хотел бы вернуться в Украину. "Там могила матери моих детей, там остались их старшая сестра, бабушка и друзья, у меня в Полтаве - своя фирма. Нам не привыкать начинать жизнь с нуля. Справимся, - с оптимизмом говорит отец-одиночка. - Судьба моих детей очень похожа на мою собственную. У меня нет друзей детства. Ребенком я каждый год менял школу, потому что отец переезжал туда, где была работа. Теперь и мои дети скитаются по миру. О планах на будущее я стараюсь не думать. Мы живем в мире, который не дает ощущения стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Что будет завтра? Покажет время".

Он благодарен Германии за то, что они с детьми смогли здесь устроиться. Амин Бубакер занимается волонтерством , помогает украинским беженцам в Германии как ментальный коуч. "Люди помогают мне. И я помогаю тем, кто нуждается в помощи. Таков мой принцип жизни", - говорит Амин. Недавно его маленький сын спросил, нельзя ли в интернете найти ему и его сестре маму - такую, как у них была в Украине, когда там еще не было войны. "Ведь у других детей есть мамы", - сказал четырехлетний мальчик. Амин в ответ пообещал, что будет стараться, "потому что каждому ребенку хочется, чтобы у него были папа и мама. И чтобы не было войны".

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