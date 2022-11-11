Все стадионы ЧМ-2022 по футболу в Катаре
Матчи ЧМ-2022 пройдут на восьми аренах вместо 12, изначально указанных в заявке Катара. Шесть из них были построены специально к футбольному первенству мира и отличаются необычным для таких сооружений дизайном фасада.
Стадион "Эль-Джануб"
"Эль-Джануб", который с высоты выглядит как огромный моллюск, расположен в Эль-Вакре. Его дизайн напоминает арабское парусное судно дау. Стадион был построен к ЧМ-2022, но на нем в 2021 году уже проходили игры Кубка арабских наций по футболу по эгидой ФИФА. После ЧМ арена станет домашней для футбольного клуба "Эль-Вакра", однако тогда будет вмещать 20 тысяч зрителей вместо нынешних 40 тысяч.
Стадион "Лусаил Айконик"
Этот самый крупный стадион, построенный к ЧМ-2022 в Катаре. Рассчитан на 80 тысяч человек. На нем пройдет 10 матчей первенства мира, включая полуфинал, а также финал 17 декабря. Фасад арены в Лусаиле напоминает традиционный арабский фонарь. После ЧМ ее вместимость сократят до 20 тыс человек, а сам стадион перепрофилируют, разместив там школу, медицинский и торговый центры, кафе и рестораны.
Стадион "Эль-Байт"
Прообразом для стадиона "Эль-Байт" стали традиционные шатры бедуинов. Арена, на которой пройдут 9 игр - в том числе матч открытия и один полуфинал ЧМ, расположена в городе Эль-Хаур на северо-востоке страны в 35 км от столицы Дохи. Стадион рассчитан на 60 тысяч зрителей, он оснащен закрывающейся крышей. После чемпионата верхний ярус трибун разберут и подарят другим странам для поддержки футбола.
Стадион "Ахмед бин Али"
Стадион "Ахмед бин Али" находится в городе Эр-Райане. Его открыли в 2003 году, а для предстоящего мирового футбольного первенства реконструировали, и теперь он вмещает 40 тысяч болельщиков. В 2011 году здесь проходили матчи Кубка Азии по футболу. После мундиаля вместимость арены снова уменьшат до 20 тысяч мест.
Стадион "Эдьюкейшн сити"
Стадион "Эдьюкейшн сити" тоже находится в Эр-Райане. Благодаря своему фасаду, напоминающему поверхность драгоценного камня, его еще называют "Жемчужиной пустыни". Арену построили к ЧМ-2022, она вмещает 40 тыс болельщиков. После чемпионата мира вместимость трибун сократят вдвое, а сам стадион, расположенный в образовательном центре Катара, будут использовать несколько соседних с ним университетов.
"Международный стадион Халифа"
"Международный стадион Халифа" в столице Катара Дохе примет 8 поединков ЧМ-2022, в том числе матч за третье место. Это самая старая арена в стране, ее построили в 1976 году и реконструировали в период с 2014 по 2017 год. Стадион является частью спортивного комплекса Doha Sports City, занимающего площадь 250 гектаров. "Халифа" - домашний стадион сборной Катара по футболу.
"Стадион 974"
Эта арена, расположенная рядом с портом Катара, построена специально к ЧМ-2022 из 974 грузовых контейнеров. Кроме того, 974 - международный телефонный код страны. На стадионе пройдут 6 матчей группового этапа и одна из игр 1/8 финала. После чемпионата мира стадион разберут и отправят его части на строительство спортивных сооружений в нуждающихся в помощи странах.
Стадион "Эль-Тумама"
В Дохе находится и стадион "Эль-Тумама". Изначально его не планировалось использовать для ЧМ-2022, однако в 2015 году власти Катара изменили свои планы, одним из последних включив его в число арен, на которых будут проходить матчи футбольного первенства мира. Орнамент фасада стадиона площадью 25 000 квадратных метров напоминает традиционный вязаный мужской головной убор такыя.