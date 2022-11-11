"Эль-Джануб", который с высоты выглядит как огромный моллюск, расположен в Эль-Вакре. Его дизайн напоминает арабское парусное судно дау. Стадион был построен к ЧМ-2022, но на нем в 2021 году уже проходили игры Кубка арабских наций по футболу по эгидой ФИФА. После ЧМ арена станет домашней для футбольного клуба "Эль-Вакра", однако тогда будет вмещать 20 тысяч зрителей вместо нынешних 40 тысяч.