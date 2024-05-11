  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
КонфликтыРоссия

В Курской и Белгородской областях есть жертвы атак дронов

Александра Иванова
11 мая 2024 г.

Житель города Суджа Курской области после атаки дрона скончался от ран в больнице. Еще одной жертвой атаки БПЛА стал житель села Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа Белгородской области.

https://p.dw.com/p/4fk1K
Медики оказывают помощь пострадавшим при атаке дронов на Белгородскую область (фото из архива)
Медики оказывают помощь пострадавшим при атаке дронов на Белгородскую область (фото из архива)Фото: Yelizaveta Demidova/ITAR-TASS/IMAGO

Житель города Суджа Курской области скончался в больнице от ранений, полученных им, после того как украинский беспилотник сбросил над городом взрывное устройство. Об этом сообщил в Telegram утром в субботу, 11 мая, губернатор региона Роман Старовойт.

В тот же день жертвой атаки БПЛА стал житель села Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа Белгородской области. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, село подверглось атаке с использованием квадрокоптера. "На стоящий у обочины грузовой автомобиль было сброшено два взрывных устройства. В результате взрывов один мужчина погиб на месте от полученных ран, второй пострадавший с осколочными ранениями нижних конечностей доставлен бригадой скорой в Грайворонскую ЦРБ, где врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь. Транспортное средство сильно посечено. Оперативные службы работают на месте", - написал Гладков в Telegram.

По данным губернатора, 11 мая FPV-дрон атаковал также движущийся по дороге легковой автомобиль рядом с хутором Церковный Белгородского района. В результате получила ранения местная жительница. Она была доставлена в больницу. Всего за прошедшие сутки в Белгородской районе в результате воздушных атак ВСУ пострадали восемь человек.

Кроме того, под обстрелы попали село Головчино Грайворонского городского округа и населенных пунктов Валуйского городского округа, указал Гладков.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Башня, поврежденная дроном в квартале "Москва-Сити", 1 августа 2023 года

Куда прилетали неизвестные дроны в Москве и области

Куда прилетали неизвестные дроны в Москве и области

С мая Москву и область атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Власти РФ винят Киев, Украина отмалчивается. Где происходили атаки весной и летом 2023 года и каков ущерб от них - в галерее DW.
Конфликты28 августа 2023 г.13 фото
external

Украинские атаки на НПЗ, новые российские удары по Одессе и протесты в Грузии. DW Новости

Украинские атаки на НПЗ, новые российские удары по Одессе и протесты в Грузии. DW Новости

Нефтеперерабатывающие заводы остаются одной из главных целей для ударов ВСУ на территории РФ. Украинская сторона использует для атак дроны. Россия тем временем продолжает наносить удары по разным регионам Украины. В очередной раз атаке подверглась Одесса. В городе повреждены жилые и административные здания. Целью ударов снова стала и Харьковская область.
Политика1 мая 2024 г.28:55 мин.
Российские солдаты готовят к запуску беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" на территории Запорожской области Украины

В Штутгарте судят бизнесменов за поставки в РФ компонентов для дронов

В Штутгарте судят бизнесменов за поставки в РФ компонентов для дронов

Двое жителей из Саара и Баден-Вюртемберга, имеющих российские корни, обвиняются в нарушении торговых ограничений ЕС в связи с поставками в РФ компонентов для военной техники, используемой против Украины.
Правосудие и закон3 мая 2024 г.
Показать еще