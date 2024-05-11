В Курской и Белгородской областях есть жертвы атак дронов

Житель города Суджа Курской области после атаки дрона скончался от ран в больнице. Еще одной жертвой атаки БПЛА стал житель села Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа Белгородской области.

Житель города Суджа Курской области скончался в больнице от ранений, полученных им, после того как украинский беспилотник сбросил над городом взрывное устройство. Об этом сообщил в Telegram утром в субботу, 11 мая, губернатор региона Роман Старовойт.

В тот же день жертвой атаки БПЛА стал житель села Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа Белгородской области. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, село подверглось атаке с использованием квадрокоптера. "На стоящий у обочины грузовой автомобиль было сброшено два взрывных устройства. В результате взрывов один мужчина погиб на месте от полученных ран, второй пострадавший с осколочными ранениями нижних конечностей доставлен бригадой скорой в Грайворонскую ЦРБ, где врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь. Транспортное средство сильно посечено. Оперативные службы работают на месте", - написал Гладков в Telegram.

По данным губернатора, 11 мая FPV-дрон атаковал также движущийся по дороге легковой автомобиль рядом с хутором Церковный Белгородского района. В результате получила ранения местная жительница. Она была доставлена в больницу. Всего за прошедшие сутки в Белгородской районе в результате воздушных атак ВСУ пострадали восемь человек.

Кроме того, под обстрелы попали село Головчино Грайворонского городского округа и населенных пунктов Валуйского городского округа, указал Гладков.