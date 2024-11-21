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В Кремле не комментируют вероятный удар МБР по Украине

Сергей Куприков
21 ноября 2024 г.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что за такой информацией следует обращаться к российским военным.

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Московский Кремль
Московский Кремль, фото из архиваФото: AFP/Getty Images/M. Antonov

Российская сторона официально не подтвердила удар по Украинемежконтинентальной баллистической ракетой(МБР), о котором сообщали Вооруженные силы Украины (ВСУ). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 21 ноября, в разговоре с журналистами заявил, что за такой информацией следует обращаться к российским военным, а ему сказать по этому поводу нечего.

В свою очередь представительнице МИД Марии Захаровой, как пишет издание The Insider, во время ответа на вопросы журналистов позвонил по телефону некто и запретил комментировать предполагаемый удар МБР. В видеоролике, опубликованном на сайте издания, можно видеть, как Захарова отвечает на звонок, стоя у микрофонов. Можно также различить, как голос из трубки дает ей следующее указание: "По "Южмашу" удар баллистическими ракетами, о чем западные СМИ стали говорить, не комментируем вообще".

Сама Захарова заявила, что этот звонок был "ответом от экспертов" ее министерства. "Перед брифингом были вопросы в связи с противоречивыми материалами в интернете. Уточнила у экспертов, наша ли эта тема. Ответ пришел в ходе брифинга - МИД не комментирует. Так что интриги никакой нет", - сказала Захарова в беседе с ТАСС.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 21 ноября Россия запустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету. Если информация подтвердится, это будет означать, что российские вооруженные силы произвели первый в истории боевой запуск МБР.

 

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