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Российская межконтинентальная баллистическая ракета РС-24 "Ярс"Фото: picture alliance/TASS/dpa/Russian Defence Ministry Press Office
КонфликтыРоссия

РФ заявила об испытании межконтинентальной ракеты

Олег Соколенко
20 мин. назад

Минобороны России заявило об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты. Согласно утверждению ведомства, МБР, запущенная из Астраханской области, поразила цель на полигоне в Казахстане.

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Минобороны России заявило об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Согласно утверждению ведомства, учебная боевая часть МБР наземного базирования, запущенной с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области, поразила условную цель на полигоне "Сары-Шаган" в Казахстане.

Целью пуска МО РФ назвало "испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет". В сообщении ведомства говорится, что проведенные испытания позволили "подтвердить правильность схемно-конструктивных и технических решений, применяемых при разработке новых ракетных комплексов стратегического назначения".

Путин размещает тактическое ядерное оружие в Беларуси 

В последние годы, в особенности после начала полномасштабного вторжения в Украину, международные наблюдатели неоднократно обвиняли Москву в наращивании военной угрозы. 25 марта президент РФ Владимир Путин заявил о намерении впервые за десятилетия  разместить российское тактическое ядерное оружие за пределами страны - в Беларуси, по договоренности с правителем страны Александром Лукашенко. Такое оружие имеет меньшие радиус действия и разрушительную силу, чем стратегическое ЯО, которое доставляется к цели с помощью межконтинентальных баллистических ракет.

По словам Путина, 1 июля на территории Беларуси должно быть закончено строительство спецхранилища для размещения российского тактического ядерного оружия. Десять самолетов готовы для применения такого типа оружия, передан комплекс-носитель "Искандер", заявил президент РФ.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал размещение российского ЯО в Беларуси "безответственной эскалацией и угрозой европейской безопасности" и пригрозил за это Москве новыми санкциями.

США и КНДР тоже испытывают межконтинентальные ракеты

7 сентября 2022 года США провели успешные испытания твердотопливной МБР наземного базирования Minuteman III, с целью "продемонстрировать готовность ядерных сил" и "обеспечить уверенность в безопасности и эффективности национального ядерного сдерживания", - подчеркнули в Пентагоне. Москва была проинформирована об испытании в соответствии с российско-американским Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) от 2011 года, указали в Вашингтоне.

16 марта КНДР провела очередные ракетные испытания, запустив, по данным Южной Кореи и Японии, баллистическую ракету большой дальности. Страны G7 и ЕС осудили эти испытания как "подрывающие региональный и международный мир и безопасность".

Смотрите также:

Беларусь получила "Искандер-М"

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