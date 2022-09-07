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USA Interkontinentalrakete Minuteman III
Фото: U.S. Space Force/ZUMA Wire/IMAGO
ПолитикаСША

США испытали межконтинентальную ракету Minuteman III

Екатерина Венкина
1 ч. назад

"Цель программы испытательных пусков МБР - продемонстрировать готовность ядерных сил США и обеспечить уверенность в безопасности и эффективности национального ядерного сдерживания", - подчеркнули в Пентагоне.

https://www.dw.com/ru/ssa-ispytali-mezkontinentalnuu-raketu-minuteman-iii/a-63044408

США провели испытательный пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) наземного базирования Minuteman III. Ракета была запущена около 01.00 по местному времени (11.00 мск) в среду, 7 сентября, с космодрома военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии.

"Цель программы испытательных пусков МБР - продемонстрировать готовность ядерных сил США и обеспечить уверенность в безопасности и эффективности национального ядерного сдерживания", - подчеркнул пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер. Ракета Minuteman III способна нести несколько ядерных боеголовок индивидуального наведения.

Американские официальные лица заявили, что запуск был "оперативным испытанием", и назвали его "рутинным".

США: Москва была проинформирована об испытаниях

Москва была проинформирована об испытании в соответствии с российско-американским Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) от 2011 года, указала американская сторона. Срок действия договора ранее был продлен Вашингтоном и Москвой до 2026 года.

Учебная боевая часть ракеты, пролетев 6760 км, поразила заданную цель на американском полигоне в районе Кваджалейна (Маршалловы острова) в центральной части Тихого океана.

Речь идет уже о втором подобном испытании за месяц. До этого запуск ракеты Minuteman III состоялся 16 августа. Первоначально он должен был состояться 4 августа, но был отложен.

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